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Политика
Новости

Троих боевиков убили в Дагестане после попытки напасть на сотрудников ДПС

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Трое боевиков попытались напасть на сотрудников ДПС в Дагестане и были убиты. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает ТАСС.

Попытку нападения неизвестные совершили около 18.00 мск. Это произошло на участке Кизилюрт – Махачкала федеральной автомобильной трассы «Кавказ».

Машину боевиков – ВАЗ-2107 – начали преследовать, и она была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. Правоохранители потребовали остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться, однако неизвестные открыли огонь из автоматов. Началась перестрелка, и боевики были убиты.

В их машине нашли два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших нет.

Стиль жизни
Новости

Серебренникову дали премию «Белый слон» за фильм «Лето»

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Лучшим режиссером 2018 г. по версии Гильдии киноведов и кинокритиков стал худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников – его решено отметить премией «Белый слон» за кинокартину «Лето» о Майке Науменко и Викторе Цое. Результаты голосования экспертного совета премии обнародованы в пятницу на церемонии в Доме кино, сообщил «Интерфакс».

«Пожелаем, чтобы свобода внешняя и свобода внутренняя у нас совпадали», – сказал кинокритик Андрей Плахов, называя имя лауреата. Формулировка награждения – «за впечатляющий симбиоз театра и кино».

Серебренников, обвиняемый в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа», монтировал картину, находясь под домашним арестом. Мировая премьера фильма прошла на основном конкурсе 71-го Каннского кинофестиваля.

Серебренников является основным фигурантом дела «Седьмой студии». Ему инкриминируется хищение в составе организованной группы 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 гг. основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации на реализацию проекта «Платформа». В декабре 2018 г. в Москве прошел процесс по делу. Кроме Серебренникова, на скамье подсудимых бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Никто из них не признает вину.

10 главных фильмов 2018 года

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Политика
Новости

Депутаты Македонии проголосовали за изменение названия страны

Ведомости
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Парламент Македонии, бывшей югославской республики, принял поправку в конституцию, по которой название страны будет изменено на «Республика Северная Македония», передает Reuters.

За изменение выступил 81 депутат из 120. Оппозиционная партия «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО – ДПМНЕ) бойкотировала голосование.

Нынешнее официальное наименование страны в ООН – «Бывшая югославская республика Македония».

С изменением названия закончится спор Македонии и Греции, длящийся со времен распада Югославии в 1991 г. Греция блокировала членство Македонии в Евросоюзе и НАТО, требуя от нее изменить название, чтобы отделить ее от греческой области Македония и исключить любые территориальные и имиджевые претензии.

В июне 2018 г. о договоренности относительно изменения названия сообщили премьер-министр Македонии Зоран Заев и соседней Греции Алексис Ципрас. В июле того же года лидеры стран НАТО официально пригласили Македонию к началу переговоров о вступлении в альянс при условии смены названия страны.

Политика
Новости

Президент Грузии рассказала о планах жить только на французскую пенсию

Ведомости
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили создаст специальный фонд, куда будет перечислять собственную зарплату для благотворительности и инноваций. Об этом она рассказала на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

«Я считаю важным, – пояснила она, – участие в этом, и мы пока ищем форму с юридической точки зрения, чтобы создать фонд под моей эгидой при поддержке общественных лиц, куда я буду перечислять свою зарплату». Зурабишвили выразила надежду на то, что ее примеру последуют и другие.

Грузинский президент отметила, что уже получает накопленную во Франции пенсию, которой хватит ей на жизнь.

Фонд, о создании которого объявила Зурабишвили, должен стать альтернативой резервному фонду президента, который был упразднен после сокращения финансирования администрации президента в 2019 г. Из государственного бюджета в этот фонд ежегодно перечислялось 5 млн лари (около $2 млн).

66-летняя Зурабишвили выиграла на выборах президента по итогам второго тура в ноябре 2018 г. Она родилась в семье грузинских политических эмигрантов в Париже, училась и работала во Франции, в частности была французским послом в Грузии. В 2004 г. Михаил Саакашвили назначил ее руководителем МИД Грузии.

Что известно о Саломе Зурабишвили, первой женщине на посту президента Грузии

Бизнес
Новости

Россия начала снижать добычу нефти в январе

Ведомости
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В первой декаде января Россия снизила добычу нефти примерно на 30 000 баррелей в сутки к октябрю 2018 г., следуя обязательствам по сделке ОПЕК+, сообщил сегодня министр энергетики Александр Новак.

«Да, я думаю, чуть больше уже. Я бы хотел, чтобы это была предварительная цифра. Это к уровню октября», − сказал министр «Интерфаксу». «Постепенно мы снижаем добычу. Идет минус от октября. У нас по плану в этом месяце, как компании заявляли, на что они могут выйти, − это суммарно на минус 50 000 баррелей от октября 2018 г.», − отметил он.

Ранее Новак говорил, что прогноз добычи нефти в России в 2019 г. с учетом сделки может быть уменьшен на 4 млн т до 552 млн т.

Соглашение о снижении добычи нефти ОПЕК+ (нефтяного картеля с 10 странами, не входящими в него) действует с ноября 2016 г. Страны договорились сократить производство на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Однако к маю 2018 г. добыча сократилась даже больше – на 2,6 млн барр./сутки – из-за падения добычи в Венесуэле и неопределенной ситуации с иранской нефтью. Нефть подорожала, а в июне участники решили увеличить суточную добычу на 1 млн барр.

Осенью прошлого года ситуация изменилась, нефть снова стала дешеветь. С начала октября цены на сырье рухнули на 30%, поэтому в декабре участники ОПЕК+ решили сократить добычу еще на 1,2 млн барр. с января 2019 г. от уровня октября 2018 г. Российским компаниям необходимо снизить производство на 228 000 барр. нефти в сутки. Соглашение действует полгода. Продлевать сокращение добычи до конца 2019 г. или нет, участники сделки определятся весной.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Михаил Кенин перестал быть миноритарием «Русской аквакультуры»

Ведомости
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Основной акционер девелопера «Самолет», миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин снизил долю в рыбоводной компании с 21,3 до 0%, следует из нового списка ее аффилированных лиц.

На 31 декабря 2018 г. основным владельцем компании с долей в 48% является Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Риэлти кэпитал» под управлением УК «Свиньин и партнеры» владеет 23% акций, у гендиректора Ильи Соснова 1,139%.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, акции задействованы в сделке репо. Он не стал прогнозировать, когда пакет может вернуться к Кенину.

ПАО «Русская аквакультура» (бывшая ГК «Русское море») занимается товарным выращиванием лосося в Баренцевом море и форели в Карелии. Основана в 1997 г. как импортер сельди и скумбрии из Норвегии. В 2010 г. провела IPO на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели 18,9% акций на $90 млн. В 2017 г. провела SPO на 1 млрд руб., причем почти 40% суммы заплатил Максим Воробьев.

Выбор редактора
Политика
Новости

NASA официально уведомило «Роскосмос» об отмене визита Рогозина в США

Ведомости
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«Роскосмос» получил письмо от NASA об отмене визита директора российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Получено письмо от НАСА, в котором глава агентства с сожалением сообщает об отмене визита», − сказал он. По его словам, причина такого решения в письме не указана.

В октябре 2018 г. руководитель NASA Джим Брайденстайн впервые посетил Россию. После этого он объявил, что с Рогозина, находящегося под американскими санкциями с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в США.

В начале января 2019 г. пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс объявила, что визит отложен. Брайденстайн позже подтвердил это, отметив, что многие сенаторы посчитали приглашение Рогозина в США «не очень хорошей идеей».

9 января Рогозин впервые прокомментировал отзыв приглашения, назвав его «неприглядной историей» и «чудесной Санта-Барбарой». Он отметил, что готов принять Брайденстайна в России. Накануне Пауэрс сообщила, что руководитель NASA в ближайшее время не планирует поездки за границу, в том числе в Россию.

Авто
Новости

Ford предупредил российских чиновников о планах реструктуризации

Ведомости
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Акционеры СП Ford Sollers «рассматривают несколько вариантов реструктуризации с целью повышения эффективности бизнеса», каких-либо решений в отношении производственных мощностей, продуктовой линейки и сокращения штата на предприятиях Ford Sollers на сегодняшний день не принято, сказал представитель пресс-службы Минпромторга. «Информацию по этому вопросу следует ожидать от компании во II квартале 2019 г.», − добавил он.

Ранее об этом же говорили представители самого совместного предприятия и «Соллерса». Какие именно рассматриваются сценарии, не раскрывается.

Не знают планов Ford Sollers и власти регионов, где расположены заводы Ford Sollers, − Татарстана (один моторный и два автомобилестроительных) и Ленинградской области (один автозавод).

Идет стратегический пересмотр планов для СП Ford Sollers в России, рассматривается несколько вариантов, сказал представитель пресс-службы президента Республики Татарстан. По его словам, «республика не принимает участия в оперативном управлении предприятием, а значит, не принимает участия и в принятии решений». Но «в любом случае Татарстан заинтересован в сохранении предприятий», подчеркнул представитель.

По словам представителя пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, компания Ford «заблаговременно проинформировала» администрацию Ленинградской области о намерении реструктурировать свои бизнес-активы в Европе, но пока не сообщала об оптимизации российских производственных площадок. «В Ленинградской области существует комплекс экономических и социальных мер поддержки, переобучения и трудоустройства высвобождаемых сотрудников при реорганизации производств», − добавил он.

О желании Ford реорганизовать свой убыточный бизнес в Европе, в том числе в России, стало известно 10 января. К примеру, в России продажи Ford, несмотря на рост, не позволяют даже наполовину загрузить предприятия Ford Sollers, совокупная мощность которых − около 360 000 машин в год.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны уточнит порядок применения оружия против гражданских самолетов

Ведомости
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Минобороны России решило уточнить порядок применения оружия против воздушных судов-нарушителей, пересекших государственную границу России. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному министерством на портале проектов административно-правовых актов, огонь на поражение может быть при некоторых условиях открыт и по гражданским самолетам-нарушителям.

Если гражданское воздушное судно-нарушитель пересекло границу России и отказывается реагировать на радиокоманды или визуальные сигналы, оно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России поднятыми в воздух самолетами и вертолетами. «При отказе этим судном-нарушителем выполнять подаваемые радиокоманды (визуальные сигналы) на выполнение посадки (выход за пределы воздушного пространства Российской Федерации) или отказа им подчиняться без объяснения причин и в случае наличия реальной опасности гибели людей либо наступления экологической катастрофы, в том числе возникновения непосредственной угрозы воздушного нападения на важнейшие объекты Российской Федерации, по нему применяется на поражение оружие», − говорится в документе.

Если реальной опасности гибели людей и (или) наступления экологической катастрофы нет, «оружие и боевая техника дежурных сил на поражение не применяются», − подчеркивает Минобороны. Перед применением оружия на поражение самолеты все равно обязаны предупредить нарушителя.

В случае если воздушное судно-нарушитель захвачено, оружие по нему применяется «при наличии сведений об отсутствии на борту заложников», отмечается в проекте.

Действующим постановлением правительства от 1994 г. установлено, что против гражданских воздушных судов-нарушителей, не реагирующих на радиокоманды или визуальные сигналы либо отказывающихся им подчиниться без объяснения причин, «оружие и боевая техника применяются в установленном настоящим постановлением порядке при наличии сведений об отсутствии на борту воздушного судна-нарушителя пассажиров».

Сейчас в России действует также положение о применении оружия ВС России для устранения угрозы теракта в воздушной среде. Новый проект Минобороны в основном дублирует его текст, уточняя, что речь идет и о гражданских воздушных судах.

Сегодня газета «Известия» опубликовала материал, в котором утверждается, что постановление устраняет противоречие между законом «О противодействии терроризму», который позволяет сбивать гражданские самолеты-нарушители, и постановлением «О порядке применения оружия...», запрещающим делать это при наличии пассажиров на борту.

Бизнес
Новости

Китайская Geely опровергла данные о продаже доли в Daimler

Ведомости
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Одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely не собирается продавать долю в концерне Daimler. Об этом говорится в заявлении на сайте Geely.

«Geely Holding Group Co., Ltd., будучи долгосрочным стратегическим инвестором и одним из крупнейших акционеров Daimler, не имеет никаких планов по сокращению своей доли», − отмечается в сообщении.

Geely владеет долей в Daimler в 9,7%.

Заявление китайской компании последовало за публикацией агентства Bloomberg. Оно, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, сообщило, что Geely продала долю в Daimler в 5,4%. Кто новый владелец доли, собеседники не уточнили. Цена доли оценивалась в 2,85 млрд евро ($3,3 млрд).

В четверг о доле в 5,4% в Daimler отчитался Morgan Stanley. Один из источников Bloomberg говорил, что банк владеет акциями от имени других лиц. Собеседники агентства отмечали, что Morgan Stanley был одним из банков, который помог Geely профинансировать ее сделку с Daimler.

О том, что председатель совета директоров и основной владелец китайской Geely Ли Шуфу собрал 9,7% акций Daimler, сообщалось в начале февраля 2018 г. Стоимость сделки оценивалась в $9 млрд.

Экономика
Новости

Минтранс опроверг проблемы с использованием новой полосы в «Шереметьево»

Ведомости
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Минтранс опроверг сообщения о невозможности полноценного использования третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Шереметьево», которую планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

«Ее [третьей ВПП "Шереметьево"] эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума», − пояснила пресс-служба.

Эксплуатировать ВПП без ограничений позволит внедрение новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома, пишет агентство. Эти технологии предусматривают «точное выдерживание заданных траекторий полета − самолет выполняет полет точно по установленной схеме, без отклонений, в том числе над жилой застройкой», добавила пресс-служба министерства.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных актов появился подготовленный Минтрансом проект поправок в Градостроительный кодекс. В пояснительной записке говорилось, что расположение третьей ВПП «Шереметьево» поблизости от Зеленограда, Сходни и Лобни «не позволит полноценно ее использовать». В документе уточнялось, что этому помешают высокие показатели авиационного шума. «Количество рейсов в ночное время придется ограничить», − констатировало ведомство. Позже документы стали недоступны.

Как строится «Шереметьево»

Политика
Новости

Ходорковский обвинил СКР в невнимательности к расследованию убийства журналистов в ЦАР

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Следственный комитет России (СКР) не изучил внимательно независимое расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), подготовленное центром «Досье» Михаила Ходорковского. Об этом российский бизнесмен написан на своей странице в Facebook.

«Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков. Иначе бы выражения «голословные утверждения» и «обвинения непричастных» не прозвучали бы», – написал Ходорковский. По его словам, «Досье» удалось доказать некоторые детали произошедшего. К примеру, что водитель журналистов был связан с местными жандармами и что россиян не просто убили «при сопротивлении грабежу», а как свидетелей.

Ходорковский отмечает, что считает убийство журналистов следствием попытки бизнесмена Евгения Пригожина узнать, чем располагает группа и Джемаль по вопросу нелегальной торговли оружием и нелегальной подготовки и использования российских наемников. При это Ходорковский пишет, что не знает, было ли оно спланированным. «Теперь наша задача добиваться ответов на поставленные в расследовании вопросы от официального следствия», – отмечает он. Ходорковский также обратил внимание, что Центр управления расследованиями, который упоминает СКР, не существует уже несколько месяцев.

Ранее в пятницу СКР ответил на независимое расследование убийства россиян в ЦАР, подготовленное центром «Досье» Ходорковского. В частности, комитет считает, что водитель журналистов не был связан с местной жандармерией. Центр управления расследованиями (ЦУР) предложил журналистам снять документальный фильм в опасной стране за $20 000, при этом какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли по туристическим визам и не проходили аккредитацию, отмечает СКР: «Интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных».

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян: Радченко, Расторгуев и Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями. Причины их убийства до сих пор неизвестны. Ходорковский принял решение закрыть центр через месяц после произошедшего в ЦАР.

Пригожин – владелец группы «Конкорд». Различные СМИ его неоднократно связывали с частной военной компанией «Вагнера» (например, «Фонтанка»). Бизнесмен это отрицал. Связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

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