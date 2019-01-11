Троих боевиков убили в Дагестане после попытки напасть на сотрудников ДПС

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Ходорковский обвинил СКР в невнимательности к расследованию убийства журналистов в ЦАР

Следственный комитет России (СКР) не изучил внимательно независимое расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), подготовленное центром «Досье» Михаила Ходорковского. Об этом российский бизнесмен написан на своей странице в Facebook.

«Следственный комитет даже вчерашние публикации изучить не смог, ограничившись чтением заголовков. Иначе бы выражения «голословные утверждения» и «обвинения непричастных» не прозвучали бы», – написал Ходорковский. По его словам, «Досье» удалось доказать некоторые детали произошедшего. К примеру, что водитель журналистов был связан с местными жандармами и что россиян не просто убили «при сопротивлении грабежу», а как свидетелей.

Ходорковский отмечает, что считает убийство журналистов следствием попытки бизнесмена Евгения Пригожина узнать, чем располагает группа и Джемаль по вопросу нелегальной торговли оружием и нелегальной подготовки и использования российских наемников. При это Ходорковский пишет, что не знает, было ли оно спланированным. «Теперь наша задача добиваться ответов на поставленные в расследовании вопросы от официального следствия», – отмечает он. Ходорковский также обратил внимание, что Центр управления расследованиями, который упоминает СКР, не существует уже несколько месяцев.

Ранее в пятницу СКР ответил на независимое расследование убийства россиян в ЦАР, подготовленное центром «Досье» Ходорковского. В частности, комитет считает, что водитель журналистов не был связан с местной жандармерией. Центр управления расследованиями (ЦУР) предложил журналистам снять документальный фильм в опасной стране за $20 000, при этом какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли по туристическим визам и не проходили аккредитацию, отмечает СКР: «Интернет-проект «Центр управления расследованиями» явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных».

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян: Радченко, Расторгуев и Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» по заказу Центра управления расследованиями. Причины их убийства до сих пор неизвестны. Ходорковский принял решение закрыть центр через месяц после произошедшего в ЦАР.

Пригожин – владелец группы «Конкорд». Различные СМИ его неоднократно связывали с частной военной компанией «Вагнера» (например, «Фонтанка»). Бизнесмен это отрицал. Связанные с Пригожиным структуры предлагают услуги по обеспечению безопасности, вооружению и политическому консультированию руководству африканских государств в обмен на право добычи полезных ископаемых и другие возможности, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.