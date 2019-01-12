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В центре Парижа прогремел взрыв

В одном из центральных кварталов Парижа на ул. Тревиз загорелся магазин, пожар спровоцировал мощный взрыв. Об этом сообщается на странице французской полиции в Twitter.

Как уточняет The Local, взрыв произошел в булочной. По предварительной информации, причиной произошедшего стала утечка газа, пострадали свыше 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Взрыв нанес значительный ущерб не только зданию, в котором находилось заведение, но и выбил стекла в соседних домах, а также повредил находящиеся рядом автомобили.

Ранее французские власти объявили, что привлекут в субботу дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности на улицах в связи с протестными акциями «желтых жилетов».