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Жильцов двух подъездов пострадавшего дома в Магнитогорске отселят на время работ

На время проведения демонтажных работ в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске будут отселены жители девятого и 10 подъездов, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (его слова передал ТАСС).

«При проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей девятого и 10-го подъездов на время проведения демонтажных работ нужно будет отселить», — сказал он.

Обрушение подъезда десятиэтажки по ул. Карла Маркса произошло 31 декабря. В результате этого погибли 39 человек. По информации следствия, обрушение последовало после взрыва бытового газа.

В доме будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды, после этого пройдет еще одна проверка здания. Десятиэтажку разделят на два дома. «По сути, это здание — два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», — объяснял замруководителя Минстроя Дмитрий Волков. Всего в здании было 12 подъездов.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки