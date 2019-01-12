Политика

Новости

Взрыв в Париже унес жизни двух человек

Жертвами взрыва в центре Парижа стали двое пожарных, еще почти 50 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные французских властей.

Ранее министр внутренних дел Кристоф Кастанер также сообщал журналистам о двух погибших гражданских лицах. Однако позже он поправил себя, уточнив на своей странице в Twitter, что погибли двое пожарных, 10 человек находятся в критическом положении, включая одного пожарного, еще 37 человек получили менее серьезные травмы.

Взрыв произошел около 9.00 по местному времени в пекарне на ул. Тревиз в одном из центральных округов Парижа. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Кастанер отметил, что взрыв произошел в то время, когда пожарные искали место утечки газа.

На место происшествия вместе с руководителем МВД прибыл премьер Франции Эдуар Филипп.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8 — Christophe Castaner (@CCastaner) 12 janvier 2019

Взрыв нанес значительный урон пятиэтажному зданию, где располагалось заведение, а также выбил стекла в соседних домах и повредил находящиеся рядом автомобили. На месте происшествия работают около 200 пожарных и 100 полицейских. В МВД заявили, что ситуация находится под контролем.