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СМИ сообщили о смене главного полицейского Петербурга

Генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов покинет должность начальника Главного управления МВД по Санкт-Петербургу в связи с переходом на работу в центральный аппарат министерства, сообщает PБК со ссылкой на источник. По данным издания, санкт-петербургский главк МВД вместо Умнова может возглавить первый замначальника ГУ МВД по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.

Ранее о кадровых перестановках в петербургском главке сообщала интернет-газета «Фонтанка». По данным издания, Умнов может занять должность заместителя министра внутренних дел, его кандидатуру изучает администрация президента.

Начальником ГУ МВД по Петербургу Умнов работает почти семь лет, указ о его назначении был подписан 1 марта 2012 г. Умнову 54 года, службу в органах он начал в 1986 г. Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ильин с начала 2000-х гг. работал в подразделении по борьбе с организованной преступностью. Позже возглавил Центр по противодействию экстремизму по Петербургу. В 2012 г. Ильин был назначен на должность замначальника ГУ МВД по Ленинградской области.