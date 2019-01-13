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Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе

Польша построит в Калининградском заливе искусственный остров площадью более 180 га, сообщает польский портал Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. Остров появится в территориальных водах Польши, для его создания используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

Как сообщает портал, остров будет возведен на высоте 2-3 метров над уровнем моря, он будет иметь форму эллипса с длинной около двух километров и шириной в километр. Строительство оценивается в 880 млн польских злотых (около 16 млрд руб.).

Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калининградский и Гданьский заливы. Программа нацелена на обеспечение безопасности страны и ее обороноспособности в регионе.

Решение о строительстве канала через Балтийскую косу было принято властями Польши в мае 2016 г. В соответствии с планом, реализация проекта позволит судам морских параметров заходить в польский порт Эльблонг. В декабре 2018 г. правительство Польши объявило тендер на строительство канала.