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Мэра Гданьска ранили ножом во время благотворительного концерта

Мэра польского города Гданьск Павла Адамовича ранили ножом во время ежегодного благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи», передает gazeta.pl.

По словам очевидцев, злоумышленник забрался на сцену, когда на ней находился Адамович, и ударил мэра ножом в область сердца. После нападения Адамовича госпитализировали. Врачи оценивают состояние его здоровья как критическое. Полицейские оцепили место происшествия. Нападавшего задержали.

Пресс-секретарь прокуратуры города Гражина Ваврынюк заявила, что у подозреваемого взяли кровь для исследования на наличие алкоголя и наркотиков. «На месте работают четыре прокурора, а также один — в больнице, где прооперировали мэра. Мы работаем очень интенсивно, совместно с офицерами полиции», — уточнила Ваврынюк. Она отказалась говорить о вменяемости задержанного. По ее словам, необходимо получить заключение экспертов.

Президент Польши Анджей Дуда и премьер страны Матеуш Моравецкий осудили нападение на мэра Гданьска. «Обычно мы расходимся во взглядах в мэром Адамовичем в вопросах о том, как нужно вести публичные дела и дела Польши. Но сейчас мы все с ним и его близкими молимся о его выздоровлении», — написал президент в Twitter.

«Покушение на жизнь и здоровье мэра Павла Адамовича заслуживает осуждения», — написал в микроблоге премьер.