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Индонезийские водолазы нашли голосовой регистратор с разбившегося Boeing 737 MAX 8

Военно-морские водолазы Индонезии обнаружили место нахождения голосового регистратора из кабины разбившегося в октябре 2018 г. Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на замминистра по морским делам Ридвана Джамалуддина. По его словам, дайверам также удалось обнаружить останки некоторых из 189 погибших в авиакатастрофе.

Если регистратор исправен, он может дать следователям ценную информацию для установления причин крушения нового лайнера, упавшего в море через 13 минут после вылета из Джакарты. Расследование причин катастрофы до конца не завершено, поскольку до сих пор были исследованы данные лишь с одного черного ящика, фиксирующего показания приборов. В ходе расследования выяснилось, что Boeing не обновил инструкции для пилотов 737 MAX 8 и 9 о появлении в этих машинах автоматической системы предотвращения сваливания самолета в штопор, что могло стать одной из причин катастрофы.

Ранее представитель Lion Air допускал возможность расторжения контракта на поставку компании 190 самолетов на сумму $22 млрд. Депутат правящей демпартии Индонезии Алекс Лукман обращался к авиакомпании от имени парламента с просьбой отказаться от сделки по приобретению новых самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы над Яванским морем.