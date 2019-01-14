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Индонезийские водолазы нашли голосовой регистратор с разбившегося Boeing 737 MAX 8

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Военно-морские водолазы Индонезии обнаружили место нахождения голосового регистратора из кабины разбившегося в октябре 2018 г. Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на замминистра по морским делам Ридвана Джамалуддина. По его словам, дайверам также удалось обнаружить останки некоторых из 189 погибших в авиакатастрофе.

Если регистратор исправен, он может дать следователям ценную информацию для установления причин крушения нового лайнера, упавшего в море через 13 минут после вылета из Джакарты. Расследование причин катастрофы до конца не завершено, поскольку до сих пор были исследованы данные лишь с одного черного ящика, фиксирующего показания приборов. В ходе расследования выяснилось, что Boeing не обновил инструкции для пилотов 737 MAX 8 и 9 о появлении в этих машинах автоматической системы предотвращения сваливания самолета в штопор, что могло стать одной из причин катастрофы.

Ранее представитель Lion Air допускал возможность расторжения контракта на поставку компании 190 самолетов на сумму $22 млрд. Депутат правящей демпартии Индонезии Алекс Лукман обращался к авиакомпании от имени парламента с просьбой отказаться от сделки по приобретению новых самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы над Яванским морем. 

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Губернатор Ростовской области исключил версию теракта при взрыве в многоэтажке

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Причиной взрыва в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «Это взрыв бытового газа. Совершенно точно», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее также МЧС по Ростовской области назвало причиной произошедшего взрыв бытового газа. Кроме того, Следственный комитет России (СКР) сообщил, что обрушение двух этажей случилось, по предварительным данным, из-за «хлопка газа». Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить и принять к производству уголовное дело. По какой именно статье – ведомство не уточнило. Газовое оборудование в многоэтажке могло эксплуатироваться с нарушениями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, причина в неисправности или ненадлежащей эксплуатации.

Эпицентр взрыва газа находился на девятом этаже в 71-й квартире, отметил Голубев. Он добавил, что есть одна погибшая, ее семья получит от местных властей помощь в 1 млн руб. «Конечно, мы окажем помощь семье погибшей, и конечно, все, кто пострадал, получат финансовую помощь регионального и местного бюджета города Шахты», – сказал губернатор.

В понедельник, 14 января, в результате взрыва обрушилось два этажа жилого дома в городе Шахты Ростовской области. По предварительным данным, пострадали пять человек, один погиб, семь человек извлекли из-под завалов, под ними могут оставаться еще двое.

В конце декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. Разбор завалов продолжался несколько дней. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

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После взрыва в многоэтажке в Ростовской области обрушились два этажа

Ведомости
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Взрыв бытового газа стал причиной обрушения в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «На девятом и восьмом этаже девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства. Сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва. Один человек погиб, сообщили «Интерфаксу» представители ведомства. Спасатели ведут поиск шести человек, оказавшихся под завалами.

Инцидент произошел в 06.18 по московскому времени. «Предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении. «Превалирующая версия — взрыв газа. Признаков теракта не просматривается», — подчеркнул собеседник в штабе по ликвидации последствий аварии.

31 декабря в Магнитогорске обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

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Демократы настаивают на допросе переводчика Трампа на встрече с Путиным

Ведомости
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Конгрессмены изучат правовые возможности для вызова в суд переводчиков, присутствовавших на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 г. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на свои источники. Сегодня вопрос рассмотрят юристы комитетов по разведке и иностранным делам палаты представителей. Собеседник подчеркнул, что конгрессмены обсуждают, направлять ли соответствующий запрос и если да, какой комитет это должен сделать. Голосование в комитете по этому вопросу может состояться еще через несколько недель.

Членов палаты представителей обеспокоила информация The Washington Post о том, что Трамп лично забрал записи у переводчика, работавшего на встрече американского и российского лидеров в Гамбурге, которая проходила без помощников. После полноформатных переговоров Путина и Трампа в Хельсинки в июле 2018 г., где президенты также какое-то время общались без помощников, члены палаты представителей уже обсуждали возможность допроса переводчиков, но тогда инициативу заблокировали республиканцы.

Источники The Wall Street Journal сообщили о том, что Белый дом хранит детальные записи далеко не обо всех встречах или телефонных переговорах Трампа с лидерами других стран. «Президент США не пользуется традиционными дипломатическими техниками», — уточнил собеседник. Частичный отказ от записей он связал с опасностью утечек информации и повышением доверия между высокопоставленными собеседниками. Записи на встрече с Путиным в Гамбурге по распоряжению Трампа должен был вести тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Самой информации о встрече со стороны администрации было крайне мало, что казалось необычным. Источники утверждают, что на встрече с Путиным Трамп сказал ему, что верит в невмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 г.

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Финансы
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ФСБ определила ущерб по делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» в 6 млрд рублей

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Следственное управление ФСБ, которое занимается расследованием дела бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС-банка Надежды Клепальской, установило стоимость акций страховщика, якобы похищенных бизнесменом, в 6,1 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы, озвученные на заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, рассматривавшей жалобу защиты предпринимателя на его арест. Жалоба в очередной раз осталась без удовлетворения.

Младший брат бывшего предправления и основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова находится под стражей с 18 апреля прошлого года. До сих пор следствие оценивало нанесенный «Открытию» имущественный ущерб не менее чем в 1 млрд руб. в конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился о продаже страховщика банку «ФК Открытие» в обмен на долю в банке. Предполагалось, что объединенная компания станет крупнейшей в России частной финансовой группой, но в августе 2017 г. ЦБ забрал «ФК Открытие», связанные с ним банки, пенсионные фонды и «Росгосстрах» на финансовое оздоровление в свой Фонд консолидации банковского сектора.

Следствие считает, что при передаче активов РГС банку «Открытие» обвиняемые внесли ранее принадлежавшие компании Сергея Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». После этого акции были проданы через биржу банку находящемуся в санации «Открытием» банку «Траст». Полученные средства компания вкладывала в векселя Альфа-банка и в иностранную валюту. Активы вносились в мае 2017 г., а передача активов РГС проходила в августе в результате открытой сделки, контролировавшейся ЦБ, указывает защита.

Ущерб по делу был сделан на основании финансовой экспертизы, которую проводило «не специальное государственное экспертное учреждение, например Минюста, а группа людей, один из которых является бывшим генералом полиции, а остальные окончили учебные заведения в 2015–2016 гг.», — говорит адвокат Хачатурова Алексей Мельников. Саму экспертизу он считает «весьма некомпетентной». Ущербом фактически признана биржевая цена акций, то есть сумма, за которую они были проданы «Трасту», находящемуся в составе самого «Открытия». «В природе не существует документа, в соответствии с которым Сергей Хачатуров должен был бы безвозмездно подарить этот пакет акций кому-либо. Есть лишь некое мнение у нового руководства "Открытия", что было бы неплохо бесплатно его получить. Более того, имущество стоимостью свыше 100 млрд руб. было передано Сергеем Хачатуровым, а взамен фактически ничего не было получено», — отмечает Мельников.

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Технологии
Новости

Samsung планирует выпустить серию бюджетных смартфонов в Индии

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Samsung планирует выпустить серию из трех бюджетных смартфонов в Индии для того, чтобы усилить свои позиции на глобальном рынке, передает Reuters.

По данным Counterpoint, доля Samsung на индийском рынке по итогам двух из трех кварталов 2018 г. меньше, чем у китайского конкурента Xiaomi.

Смартфоны новой серии M Samsung собирается продавать только через свой веб-сайт и amazon.com в Индии. Компания рассчитывает удвоить онлайн-продажи в Индии за счет выпуска новых устройств, рассказал Reuters руководитель индийского подразделения мобильных устройств Samsung Асим Варси.

Смартфоны новой серии появятся в продаже в Индии в конце января, позже продажи устройств начнутся и в других странах.

По словам Варси, новые смартфоны будут стоить от 10 000 рупий ($141,80 по нынешнему курсу) до 20 000 рупий. Они будут оснащены функцией быстрой зарядки.

Samsung решил сфокусировать внимание на Индии, в которой проживает более 1 млрд абонентов беспроводной связи и где около 350 млн людей до сих пор не пользуются смартфонами, отмечает Reuters.

В 2018 г. Samsung открыл крупнейший в мире завод по производству смартфонов на окраине Нью-Дели, а также крупнейший в мире магазин мобильных устройств в Бангалоре.

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Политика
Новости

Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вывода американских войск из Сирии. «Приступаем к выводу [военного контингента — "Ведомости"] из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ с разных направлений», — написал Трамп в Twitter.

«Россия, Иран и Сирия получили больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ в Сирии — настоящего врага», — отметил американский президент. По его словам, США также получили пользу, но пришло время вернуть американских военнослужащих домой. Трамп призвал прекратить «бесконечные войны».

Американский лидер пригрозил властям Турции экономическими санкциями, если после вывода войск США из Сирии Анкара развернет военные действия против сирийских курдов. «Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», — написал он в Twitter, добавив, что курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию. По мнению Трампа, следует создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 км).

Трамп 19 декабря объявил почти о полной победе в Сирии над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). В этот же день Белый дом сообщил о решении вывести американский контингент из Сирии. Вывод войск может занять от 60 до 100 дней. Ранее Пентагон заявил, что кампания против «Исламского государства» не окончена, США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ». Сам Трамп говорил, что США могут атаковать террористов в Сирии в территории Ирана.

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Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал стоимость предстоящей реконструкции зданий Госдумы

Ведомости
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На масштабную реконструкцию зданий Госдумы государство выделит более 4 млрд руб. Строительные работы будут завершены ориентировочно в 2020 г., пишет газета «Коммерсантъ». Внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) изменения предполагают увеличение в пять раз (с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.) ранее запланированных затрат и на два года сроков реализации проекта.

В текущем году еще около 1 млрд руб. будет выделено из бюджета Москвы на реконструкцию здания, расположенного на Охотном Ряду и являющегося архитектурным памятником. Речь идет о палатах Троекуровых, именно здесь планируют разместить после реконструкции два комитета нижней палаты парламента. В свою очередь строительство нового корпуса Совета Федерации подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб.

В декабре «Коммерсантъ» писал, что Управделами в конце ноября заключило с «Моспроектом-2» Михаила Посохина контракт на 123,42 млн руб. взамен двух расторгнутых сторонами в октябре контрактов. «Моспроект-2» выполнит работы по расширению зала пленарных заседаний Госдумы и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола вместо существующего сейчас перехода между двумя корпусами Госдумы.

Помимо этого, согласно проекту, в здании появятся столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария. За эти объекты будет отвечать комбинат питания «Кремлевский» УДП.

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Новости

Супруга Карлоса Гона пожаловалась на жестокое обращение с мужем в тюрьме

Ведомости
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Супруга экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона направила в правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) жалобу на «жестокое обращение» с ее мужем в японской тюрьме, передает Reuters со ссылкой на письмо, адресованное директору японского подразделения HRW.

Кэрол Гон отправила HRW обращение на 10 страницах. В документе она попросила организацию «пролить свет на жестокое обращение», на «несправедливость, связанную с правами человека, которую совершает в его отношении японская система правосудия».

В частности, супруга обвиняемого пожаловалась, что Гона каждый день в течение нескольких часов допрашивают прокуроры без адвокатов. Его запугивают, «читают нравоучения и критикуют с целью добиться признания», утверждается в письме.

По ее словам, обвиняемого содержат в неотапливаемой камере площадью около 7 кв. м. С момента ареста Гон похудел на 7 кг, отмечается в письме. В тюрьме его кормят только рисом и ячменем. Кэрол Гон утверждает, что ее супругу не позволяют принимать лекарства, которые ему необходимы каждый день. «Никто не должен быть обречен на то, с чем мой супруг сталкивается каждый день, в особенности в такой развитой стране, как Япония, которая является третьей по величине экономикой мира», — говорится в письме.

Карлоса Гона и его помощника Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 г. Их подозревают в совершении финансовых преступлений. Изначально прокуратура Токио обвиняла Гона в том, что при содействии Келли он скрыл истинный размер вознаграждения, полученного на посту председателя совета директоров Nissan с 2010-2015 гг. Следствие считает, что Гон задекларировал только 50% из выделенных ему около $89 млн.

В начале декабря суд повторно заключил Гона под стражу, предъявив ему новое обвинение. По информации следствия топ-менеджер, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций, помимо этого он и Келли скрыли от налоговой службы информацию о вознаграждении в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выплаченном Гону с 2015-2017 гг. 25 декабря суд выпустил Келли под залог в размере 70 млн иен (около $636 000). Его обязали ожидать решения суда по делу на территории Японии.

Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывает арест Карлос Гон

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Политика
Новости

Мэра Гданьска ранили ножом во время благотворительного концерта

Ведомости
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Мэра польского города Гданьск Павла Адамовича ранили ножом во время ежегодного благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи», передает gazeta.pl.

По словам очевидцев, злоумышленник забрался на сцену, когда на ней находился Адамович, и ударил мэра ножом в область сердца. После нападения Адамовича госпитализировали. Врачи оценивают состояние его здоровья как критическое. Полицейские оцепили место происшествия. Нападавшего задержали.

Пресс-секретарь прокуратуры города Гражина Ваврынюк заявила, что у подозреваемого взяли кровь для исследования на наличие алкоголя и наркотиков. «На месте работают четыре прокурора, а также один — в больнице, где прооперировали мэра. Мы работаем очень интенсивно, совместно с офицерами полиции», — уточнила Ваврынюк. Она отказалась говорить о вменяемости задержанного. По ее словам, необходимо получить заключение экспертов.

Президент Польши Анджей Дуда и премьер страны Матеуш Моравецкий осудили нападение на мэра Гданьска. «Обычно мы расходимся во взглядах в мэром Адамовичем в вопросах о том, как нужно вести публичные дела и дела Польши. Но сейчас мы все с ним и его близкими молимся о его выздоровлении», — написал президент в Twitter.

«Покушение на жизнь и здоровье мэра Павла Адамовича заслуживает осуждения», — написал в микроблоге премьер.

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Бизнес
Новости

СКР начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы в Москве

Ведомости
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Следователи начали доследственную проверку после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево». Речь идет о Boeing-737 чешской авиакомпании Smartwings. Самолет, на борту которого находились 40 человек, в воскресенье выкатился за пределы полосы при взлете. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

По версии следствия, причинами выкатывания самолета могли стать ошибка пилота или некачественная работа наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы.

После инцидента одна из полос в «Шереметьево» была временно закрыта, что привело к задержкам рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 19.42 мск, в аэропорту задерживались 43 рейса.

Smartwings – крупнейшая чешская авиакомпания, сообщается на ее сайте. Перевозчик осуществляет регулярные рейсы по Европе и Ближнему Востоку. Smartwings является наиболее известной среди чешских бюджетных авиакомпаний.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» изменил расписание после инцидента с самолетом в «Шереметьево»

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала расписание на 13 января в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту «Шереметьево» из-за выкатывания самолета за ее пределы. Изменено время вылета 24 рейсов – как внутренних, так и международных.

В воскресенье Boeing-737 чешской авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при вылете из «Шереметьево». Самолет должен был вылететь в Прагу, на его борту находились 40 человек, никто не пострадал.

После инцидента взлетно-посадочная полоса была временно закрыта. На момент публикации эвакуация самолета была завершена, аэропорт работал без ограничений. Временное закрытие полосы привело к задержкам рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания» на 17.55 мск, из «Шереметьево» вовремя не могли вылететь 28 рейсов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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