Причиной крушения Boeing 737 в Индонезии могла стать автоматика
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Boeing не сообщил авиакомпаниям о новой особенности системы управления в новейших самолетах Boeing 737 MAX 8 и 9, которая, как считается, могла привести к крушению самолета индонезийской Lion Air 29 октября. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников расследования, пилотов и чиновников Федеральной авиационной администрации США.
Автоматическая система предотвращения сваливания в штопор на самолетах Boeing 737 MAX 8 и 9 включается сама, если самолет в режиме ручного управления слишком резко набирает высоту, что чревато потерей подъемной силы и скорости. При включении система сама направляет нос лайнера вниз. Так самолет под действием силы тяжести вновь набирает скорость, объясняет в своем блоге пилот Boeing 737 Денис Окань. При включившейся автоматике вручную изменить траекторию полета пилоту не так-то просто – усилие на штурвале серьезно увеличивается. А чтобы отключить систему и перевести самолет вновь в ручное управление, нужно быстро понять, что возникли проблемы, и отключить автоматику специальной кнопкой на штурвале. Теоретически в этом нет ничего сложного, но в условиях стресса пилоты могут это упустить, резюмирует Окань.
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