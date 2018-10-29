В Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing 737

Подразделение Lion Air первым в мире поставило в эксплуатацию Boeing 737 Max Lion Air Group

Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разбился после вылета из аэропорта Джакарты. Как отмечает Bloomberg, это первый авиаинцидент, произошедший c участием данной модели.

Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета в 6.20 по местному времени (2.20 по московскому), сообщает Reuters со ссылкой на поисково-спасательное агентство Индонезии. Он выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг на острове Банка. Факт крушения подтвержден, заявил представитель агентства Юсуф Латиф.

Изначально сообщалось, что на борту находились 188 человек — 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять стюардесс. Об этом рассказал представитель генерального директората гражданской авиации Минтранса Индонезии Синду Рахайю, его слова приводит Detik News. Но позже в авиакомпании уточнили, что помимо пилотов, в самолете находились еще шесть членов экипажа, то есть всего 189 человек.

Судьба находившихся на борту людей пока не известна. По данным Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии, потерпевший крушение лайнер имеет 800 часов налета. Авиакомпания сообщает, что он был введен в эксплуатацию в августе 2018 г. Налет первого пилота составляет 6000 часов, второго - 5000.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 октября 2018 г.

Самолет упал в Яванское море, в 15 милях от аэропорта Джакарты. Информацию об обнаружении погружающегося в воду лайнера рядом с портом в районе Танжунг-Приок в Службу движения судов морского транспорта передал экипаж одного из буксиров, отмечает The Strait Times.

Базирующаяся в Джакарте крупнейшая частная компания Индонезии Lion Air, принадлежащая PT Lion Mentari Airlines, работает на рынке с 2000 г., передает Bloomberg. По информации с сайта перевозчика, он осуществляет перелеты по 183 местным маршрутам, а также в некоторые зарубежные пункты, включая Сингапур, Малайзию, Саудовскую Аравию и Китай.

Подразделение перевозчика Malindo Air первым в мире поставило в эксплуатацию 737 Max. В феврале 2012 г. Lion Air разместила заказ на 201 Boeing 737 MAX и 29 самолетов 737-900. Сумма сделки составила $22,4 млн.