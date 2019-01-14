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ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters. Решение поддержал 41 член исполкома ОЗХО. Теперь у стран – членов ОЗХО, среди которых Россия, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение исполкома.

С просьбой внести «Новичок» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия обратились США, Великобритания и Нидерланды после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В этот список входят, например, зарин и иприт (горчичный газ) и VX. После завершения всех процедур «Новичок» станет первым веществом, внесенным в список ОЗХО с 1997 г., когда этот документ был принят.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском городке Солсбери в начале марта 2018 г. Их госпитализировали с подозрением на отравление неустановленным ядом. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), созданным в России. Российская сторона эти обвинения отвергла, сообщив, что химическое оружие в стране было уничтожено еще в 2017 г. под контролем ОЗХО.

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