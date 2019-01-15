Издательство сообщило о цензуре в комиксе о супергерое из-за экспертизы Роспотребнадзора

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Руководитель NASA выразил готовность посетить Россию после разговора с Рогозиным

Руководитель NASA готов посетить Россию по приглашению руководителя директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщается на сайте российской госкорпорации.

Рогозин и Брайденстайн 14 января 2019 г. провели телеконференцию, говорится в сообщении. Они «подчеркнули, что “Роскосмос” и NASA преданы делу совместного освоения космоса» и договорились о продолжении сотрудничества.

Директор «Роскосмоса» пригласил руководителя NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или «Байконур», «чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы». Брайденстайн подтвердил готовность приехать с рабочим визитом.

Как рассказали «Коммерсанту» два источника в ракетно-космической отрасли, разговор продлился 40 минут. По данным газеты, изначально о переговорах официально не сообщалось из-за «договоренностей о согласовании и одновременном выпуске совместного пресс-релиза». Ни на сайте NASA, ни в его Twitter, ни в Twitter Брайденстайна сообщений о разговоре с Рогозиным на момент публикации новости не появилось.

В октябре 2018 г. Брайденстайн впервые посетил Россию, после чего объявил, что с Рогозина, находящегося под американскими санкциями с 2014 г., временно сняли ограничения, чтобы он смог приехать в США. В начале января 2019 г. NASA объявило, что визит отложен. Руководитель ведомства подтвердил эту информацию, отметив, что многие сенаторы посчитали приглашение директора «Роскосмоса» в США «не очень хорошей идеей».

Рогозин назвал решение NASA «неприглядной историей» и «эпизодом противостояния между [президентом США Дональдом] Трампом и конгрессом». Он подчеркнул, что готов принять Брайденстайна в России.