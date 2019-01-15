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Число жертв взрыва в жилом доме в Ростовской области увеличилось до двух человек

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты в Ростовской области обнаружили тело женщины. Об этом МЧС России сообщило агентству ТАСС.

По словам представителя ведомства, женщина предположительно проживала в 72-й квартире. Неизвестной остается судьба трех человек.

14 января в Шахтах обрушились два этажа девятиэтажного дома. Изначально сообщалось об одной погибшей женщине и двоих пострадавших. МЧС назвало причиной взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело.

31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — также взрыв бытового газа.