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После взрыва в многоэтажке в Ростовской области обрушились два этажа

Взрыв бытового газа стал причиной обрушения в жилом доме в городе Шахты Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «На девятом и восьмом этаже девятиэтажного дома обрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сказал собеседник агентства. Сообщается, что взрыв повредил четыре квартиры, эвакуированы 140 человек, пятеро спасены.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону заявили, что два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва. Один человек погиб, сообщили «Интерфаксу» представители ведомства. Спасатели ведут поиск шести человек, оказавшихся под завалами.

Инцидент произошел в 06.18 по московскому времени. «Предварительно, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования выехали к месту», — говорится в сообщении. «Превалирующая версия — взрыв газа. Признаков теракта не просматривается», — подчеркнул собеседник в штабе по ликвидации последствий аварии.

31 декабря в Магнитогорске обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.