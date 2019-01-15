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Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановлено

Станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» московского метро временно закрыты из-за «поступления воды» на участке между станциями «Окружная» и «Верхние Лихоборы». Об этом говорится в твиттере столичного метрополитена.

«Поезда на Люблинско-Дмитровской линии (10) ходят только между «Петровско-Разумовской» и «Зябликово»», — уточняется в сообщении. На участке между закрытыми станциями будут курсировать 50 автобусов компенсационного маршрута.

Опасности для инфраструктуры метрополитена в связи с подтоплением нет, отмечается в твиттере метрополитена. На месте работают служб Мосметро, Мосинжпроект и Мосметрострой.

Представители метрополителитена обещают восстановить движение в течение нескольких часов.