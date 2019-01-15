Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро приостановлено

Издательство «Комильфо» вынуждено было внести «цензурные правки» при печати книги о супергерое Дэдпуле после консультации с экспертом Роспотребнадзора. Об этом рассказал главный редактор издательства Роман Дмитровский.
Книгу «Дэдпул. MAX», как рассказал Дмитровский, планировалось выпустить с маркировкой 18+ и издательство отправило ее макет эксперту, аккредитованному при Роспотребнадзоре. «Эксмо» пояснило «Коммерсанту», что обращается за такой экспертизой, чтобы убедиться, что переводы не нарушают закон.
Доктор психологических наук Вали Енгалычев, проводивший анализ книги, пришел к выводу, что одна из историй в сборнике содержит пропаганду нацизма. В ней идет речь о борьбе Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо, который, в частности, рассуждает о величии белой расы, восхваляет Гитлера и говорит о необходимости холокоста.
Невзирая «на очевидную антинацистскую направленность истории», как подчеркивает «Коммерсантъ», Енгалычев указал на то, что с точки зрения российского законодательства публикация комикса недопустима. Он обратил внимание, отметил Дмитровский, на нацистскую символику и «одобрение действий национал-социалистического режима в Германии и Ку-Клукс-Клана». Эксперт признал, что образ Барона Земо — карикатурный, а произведение — сатира, но «заявил, что холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора», так как, по его мнению, это делает проблему менее существенной, рассказал главный редактор «Комильфо».
В результате издательство решило удалить эту историю из сборника комиксом.
Как напоминает «Коммерсантъ», похоже случаи с выпуском в России зарубежных комиксов для взрослой аудитории уже происходили ранее. В декабре 2018 г. издательство Salben Comics сообщило, что российские типографии отказались принимать в печать комикс «The Pro», в котором главная героиня занимается проституцией. В 2016 г. студия Blizzard ограничила для российских пользователей на своем сайте доступ к русскоязычной версии комикса Overwatch, в котором главная героиня целуется с девушкой. Временно изымался из продажи в нескольких российских книжных магазинах и известный графический роман о холокосте «Маус» в 2015 г. Причиной называли стилизованную свастику на обложке.