Суд продлил арест всем задержанным в Черном море украинским морякам
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайства Федеральной службы безопасности (ФСБ) о продлении ареста четырем оставшимся украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, сообщает «РИА Новости».
Накануне, 15 января, суд продлил арест остальным задержанным морякам. Всего под стражей в московских СИЗО находятся двадцать четыре украинских моряка. Все они останутся под арестом до конца апреля.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, тогда три корабля ВМС Украины вошли в российские территориальные воды в Черном море. Украинские корабли отказались остановиться по требованию ФСБ и были задержаны с применением силы. Российская спецслужба задержала также экипажи кораблей – всего 24 человека. Трое из задержанных моряков были ранены, их госпитализировали. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией. Он уточнял, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, оказались двое сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), которые руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что инцидент в Черном море связан с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.