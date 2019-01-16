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РБК сообщил о деле о мошенничестве в военном НИИ по оборонзаказу

Ведомости
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Руководителей управления 46-го ЦНИИ Минобороны (занимается вопросами военной экономики, в частности составлением госпрограмм вооружений) обвиняют в мошенничестве, пишет РБК. Размер хищения – 250 млн руб., фигуранты – начальник второго управления ЦНИИ полковник Михаил Котов и его заместитель Василий Козланжи, узнало издание из материалов Московского гарнизонного суда.

По версии следствия, при выполнении исследований с 2016 по 2018 г. Котов и Козланжи заключали фиктивные договоры со сторонними подрядчиками и фиктивными сотрудниками, которые де-факто не выполняли работу. Котов не признает вину, его защита утверждает, что ущерб для Минобороны отсутствует. Из материалов следует, что обвинение строится в том числе на показаниях Козланжи, который в начале следствия частично признал вину. Он находится под домашним арестом.

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Бизнес
Новости

В Москве задержали гендиректора производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

Ведомости
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В Москве по подозрению в мошенничестве задержали гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева, пишет РБК со ссылкой на два источника на алкогольном рынке. По информации одного из них, Савельев в момент задержания находился в офисе компании. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), отмечает РБК.

Владелец АСГ Андрей Стрелец подтвердил РБК информацию о задержании и сообщил, что это связано «с деятельностью Игоря Савельева», но «никак не связанной с АСГ». Компания работает в штатном режиме, сказал Стрелец.

«Происходящее не связано... с деятельностью АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым генеральным директором назначена Елена Тябутова, действующий финансовый директор АСГ. Это назначение позволит сохранить преемственность в управлении бизнесом и обеспечит работу компании в нормальном режиме», – прокомментировали ситуацию «Ведомостям» в АСГ. Савельев прекратил трудовой контракт с группой, пояснив, что личные обстоятельства не позволяют ему в полной мере сосредоточиться на задачах компании, уточнили в АСГ.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

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Политика
Новости

Губернатор Челябинской области объяснил свои слова о «пляске на костях»

Ведомости
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объяснил «Ведомостям» свой комментарий к петиции жителей дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря 2018 г. Ранее он назвал петицию в поддержку полного расселения дома, собравшую более 200 000 подписей, «пляской на костях» и попыткой «раскачать ситуацию».

В беседе с «Ведомостями» губернатор области заявил, что «немного о другом говорил»: «Действительно, была на тот момент трагедия, очень эмоциональная была ситуация, а люди начали на этой ситуации пиариться. Вот все, что я тогда говорил», — сказал Дубровский. Он добавил, что местные власти всегда говорили одно и то же: «есть техническая экспертиза, которая позволяет нам принимать решения оставить людей с первого по четвертый подъезд проживать и в подъезде 11-12. Экспертиза позволяет это делать».

«Президент сейчас говорил об эмоциях людей, он сказал что у людей есть эмоции, и мы с этими эмоциями должны согласиться», — заключил губернатор. Такое заявление он сделал после того, как президент Владимир Путин распорядился полностью расселить пострадавший от взрыва дом.

Новость дополняется

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов с Дальнего Востока

Ведомости
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«Аэрофлот» приостановил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть страны и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщает авиакомпания. Это произошло из-за того, что у госперевозчика 16 января закончились деньги, выделенные на программу субсидируемых дальневосточных авиаперевозок.

«В связи с освоением лимита государственных субсидий "Аэрофлот" обратился в Министерство транспорта РФ и Росавиацию с просьбой выделить дополнительное финансирование на продолжение продаж [авиабилетов]», – говорится в сообщении.

Компания обещает незамедлительно возобновить бронирование мест на дальневосточные маршруты после поступления новых госсубсидий.

Согласно программе субсидируемых перевозок на Дальний Восток приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане Росси в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей. «Аэрофлот» также продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Они действуют на рейсах из Москвы в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь и в обратном направлении.

С чего начинался «Аэрофлот»

Экономика
Новости

Минфин нашел площадку для листинга санкционных компаний

Ведомости
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Минфин России определился с площадкой для листинга находящихся под санкциями компаний, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума. «Да, решили, но еще пока не готовы "публичить". Потому что там процедуры завершаются, до их завершения я бы не хотел это название озвучивать», – процитировало Моисеева агентство ТАСС.

Идею специальной площадки для листинга компаний, попавших в санкционный список, прошлым летом обсуждали Минфин и ЦБ. Площадка для листинга может появиться в одном из российских офшоров – специальных административных районах (САР), в том числе на острове Русский, рассказывал тогда Моисеев.

Московская биржа решила не делать первичный листинг ценных бумаг компаний, которые попали под санкции США. Об этом в октябре минувшего года рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Это одна из причин сложностей с размещением ценных бумаг компаниями из списка SDN, констатировал он.

SDN-лист (Specially Designated Nationals List) – это список лиц, чьи активы подлежат замораживанию и кому нельзя вести бизнес с США. Под такими санкциями находятся, к примеру, подконтрольные Олегу Дерипаске UC Rusal, En+ Group и группа ГАЗ, группа «Ренова» Виктора Вексельберга и «Рособоронэкспорт».

Выбор редактора
Экономика
Новости

Путин не увидел «ничего неожиданного» в росте цен с начала 2019 года

Ведомости
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Президент Владимир Путин попросил первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину обратить внимание на динамику роста цен в начале 2019 г.

«Ничего там такого неожиданного [с инфляцией], я понимаю, не происходит, тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания с вашей стороны, имею в виду плановые показатели», – сказал Путин на совещании с членами правительства. Президент также заметил, что свои функции по контролю за инфляцией должна эффективно выполнять Федеральная антимонопольная служба.

По итогам 2018 г. инфляция в России превысила прогноз правительства и ЦБ и составила 4,3% против минимальных в современной истории страны 2,5% в 2017 г. Рост цен начал ускоряться во второй половине года, реагируя на предстоящее повышение ставки НДС с 18 до 20% с начала 2019 г. C 1 по 14 января этого года цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%.

ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6%, а по итогам года составит 5–5,5%. Минэкономразвития ждет пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года – 4,3%.

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что текущие данные Росстата свидетельствуют о том, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. «У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту», – сказал Орешкин в интервью Business FM. По словам министра, эффект на инфляцию от повышения НДС может продлиться до конца марта.

Орешкин также обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной. В качестве примера он привел яйца и захар. Для основной части продовольствия НДС не изменился, заметил министр.

Бизнес
Новости

Орешкин не увидел в санкциях против UC Rusal проблем для экономики России

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не видит никаких прямых проблем для российской экономики от санкций против UC Rusal бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом чиновник сообщил в интервью радиостанции Business FM.

«У нас с производством и экспортом алюминия все нормально, и с производством электроэнергии в тех предприятиях, которые входят в группу, тоже все нормально», – сказал министр. Орешкин подчеркнул, что российское правительство смотрит на ситуацию с точки зрения работы активов компании, рабочих мест, инвестиций и угроз для национальной безопасности.

В то же время санкции накладывают серьезный отпечаток на саму компанию: идет «очень тяжелый» процесс переговоров ее акционеров, а также переговоры с американскими властями, добавил он. «И процесс такой неоднозначный, еще там предстоит давать и более глубокую оценку, и смотреть на то, правильные ли это действия или неправильные», – подчеркнул чиновник.

США ввели санкции в отношении UC Rusal и других компаний Дерипаски, а также против него самого в начале апреля 2018 г. Сроки их вступления в силу неоднократно переносились, последний раз – до 21 января 2019 г. 19 декабря минфин США сообщил о готовности снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», если бизнесмен выполнит требования американских властей. В течение месяца его обязали снизить долю в En+ (владеет 48,1% UC Rusal) с 70 до 44,95%, а швейцарский трейдер Glencore – обменять долю в UC Rusal (8,9%) на акции En+.

Позже часть американских сенаторов высказалась против снятия санкций с компаний российского бизнесмена. Сенат конгресса США 15 января проголосовал за начало дебатов по резолюции об отмене решения администрации США, которое предусматривает снятие ограничений с этих компаний. Цена акций UC Rusal на открытии торгов Московской биржи 16 января упала почти на 5% на этих новостях.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Бывший руководитель «Сбербанк CIB» стал топ-менеджером «Уралхима»

Ведомости
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Финансовым директором «Уралхима» с 15 января назначен бывший руководитель «Сбербанк CIB» Игорь Буланцев. Об этом говорится в сообщении компании. В новой должности он займется комплексным развитием блока корпоративных финансов и ИТ-направления «Уралхима».

В ближайшее время Буланцев войдет в совет директоров дочерней компании «Уралхима» – «Уралкалия», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление основного бенефициара обеих компаний Дмитрия Мазепина.

Буланцев на протяжении последних двух лет был старшим вице-президентом Сбербанка. Он возглавлял корпоративно-инвестиционное подразделение «Сбербанк CIB». Осенью прошлого года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о предстоящем уходе из банка топ-менеджера в связи с реформой корпоративно-инвестиционного блока.

До Сбербанка Буланцев работал на позиции предправления «Нордеа банка» (ранее – Оргрэсбанк), где с 2003 г. в должности первого зампреда правления он отвечал за стратегическое управление и инвестбанкинг. В 2009 г. 100% банка консолидировала шведская группа Nordea, переименовав его. В том же году Буланцев возглавил «Нордеа банк». До этого он работал в Гута-банке и «Российском капитале».

Как писал «Коммерсантъ», принять корпоративную культуру Сбербанка Буланцеву после работы в шведском банке было непросто. «Сбербанк CIB» под его руководством не демонстрировал «никакого внушительного результата», утверждал газете источник в банке. В первом полугодии 2018 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы оказались на 6% ниже аналогичного показателя 2017 г. (862 млн руб.), говорится в отчетности банка. В отчетном периоде убыток «Сбербанк CIB» составил 1,5 млрд руб.

Сбербанк – давний партнер «Уралхима» и крупнейший кредитор подконтрольного ему «Уралкалия», отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их информации, банк финансировал сделку по покупке 20% акций «Уралкалия» партнером Мазепина Дмитрием Лобяком у Михаила Прохорова. В декабре 2018 г. «Сбербанк инвестиции» выкупил у компании Лобяка 10,18% голосующих акций «Уралкалия». В залоге Сбербанка по кредитам самого «Уралкалия» находится еще 30% его акций.

Выбор редактора
Экономика
Новости

ЦБ объяснил сокращение доли долларовых активов в золотовалютных резервах

Ведомости
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Центробанк перераспределил часть золотовалютных резервов (ЗВР) из долларов в юани, учитывая возможность реализации рисков, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме (ее слова передал ТАСС).

«Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев», – сказала Юдаева, отвечая на вопрос о сокращении доли долларов в пользу юаней в ЗВР.

ЦБ во II квартале 2018 г. сократил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до минимальных в истории 21,9%, переведя $100 млрд в евро, китайский юань и японскую иену. В результате доля валютных активов в юанях возросла с 5 до 14,7%, в евро – с 22,2 до 32%. Общий размер резервных активов ЦБ в иностранной валюты и золоте снизился в долларовом выражении с $460 млрд до $458 млрд.

Премьер Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме 15 января, заявил, что США своими действиями подрывают доверие мира к доллару. Он отметил, что Россия серьезно сократила свои вложения в американские казначейские облигации и выпустила еврооблигации, номинированные в евро. «Все это следствие вот такой агрессивной и, прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики США», – сказал Медведев.

Бизнес
Новости

Греф: создавать региональную авиакомпанию на базе Utair не планируется

Ведомости
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Будущую российскую региональную авиакомпанию не планируется создавать на базе перегруженной долгами Utair, сказал сегодня президент Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума. «Это кто-то из ваших братьев или сестер генерирует. Да нет, конечно», — сказал Греф журналистам.

Сбербанк и ВТБ с прошлого года по поручению президента и правительства разрабатывают проект авиакомпании для развития региональных перевозок. Один из вариантов — забрать для этого проекта Utair путем конвертации долга перед Сбербанком в акции, писали «Ведомости» в январе. Вариант с Utair возник из-за ее огромных долгов, особенно перед Сбербанком, говорил один из собеседников.

Utair – четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлота», S7 и «Уральских авиалиний», в 2018 г. перевезла 7,9 млн пассажиров. В парке 50 магистральных воздушных судов Boeing и 15 региональных ATR-72. Utair должна 11 банкам по двум синдицированным кредитам 38,6 млрд руб. Из них почти треть приходится на Сбербанк. Два других крупнейших участника синдиката – банки «Траст» (около 35%) и «Россия» (около 20%). Госбанк выдал компании кредит и напрямую – на 17,4 млрд руб. На Сбербанк, таким образом, приходится примерно 30 млрд руб., свыше половины банковского долга авиакомпании. Все кредиты выданы в 2015 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

Правозащитница рассказала об условиях содержания Улюкаева в колонии

Ведомости
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Сообщения о VIP-камере и привилегированных условиях для Улюкаева не соответствуют действительности, сообщает BFM со ссылкой на заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

«Любой, кто туда нагрянет с проверкой, будет удивлен, потому что он находится абсолютно в одинаковых условиях с остальными осужденными. Это факт. Единственная поблажка — работа в библиотеке», — подчеркнула она. По словам Меркачевой, за тем, чтобы у бывшего министра не было никаких особых условий в колонии, следит «огромное количество недоброжелателей».

В целом жизнь бывшего чиновника в колонии проходит в атмосфере, похожей на армейскую систему, уточнила она. «Это колония строгого режима, осужденные живут в бараках (двухэтажные здания по принципу общежитий)», — пояснила Меркачева. Она добавила, что министр действительно периодически оказывается в больнице из-за состояния здоровья.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 г. признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Ему также восемь лет запрещено занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью. Ранее Telegram-каналы, в том числе Mash, сообщили, что для него там созданы особые условия. Так, по их данным, он содержится в медсанчасти колонии в отремонтированной палате. Его режим дня включает трехразовое питание и тихий час. Осужденному экс-министру якобы не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) позже опровергла эти сообщения. «Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен», — говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, которое приводит «Интерфакс».

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного

Политика
Новости

Лавров обещал быстро ответить взаимностью в случае отмены санкций против России

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал быструю позитивную реакцию в случае отмены санкций против России. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2018 г.

По его оценке, на Западе зреет понимание ошибочности санкций, но партнерам нужен повод, чтобы те «могли предъявить то, что вы послушались, и сделали какое-то полезное дело для Запада». «Так не очень конструктивно вести дела, и лучше действовать честно: если уж были сделаны вещи, которые все — ну или большинство — признают ошибочными, надо эти вещи устранять. Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро», — пообещал Лавров.

В минувшем году Россия ввела санкции против сотен граждан и десятков компаний Украины, а в конце декабря запретила импорт многих групп товаров украинского производства.

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