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ММК заявил о готовности помочь в расселении пострадавшего дома в Магнитогорске

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) готов принять участие в финансировании расселения пострадавшего от взрыва многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

ММК подключился к поисково-спасательным работам и ликвидации последствий аварии в первые часы после произошедшей 31 декабря трагедии, направив на место происшествия более сотни сотрудников и спецтехнику, отмечает Рашников. Кроме того, компания выделила около 100 млн руб. на оказание адресной помощи пострадавшим.

Полностью расселить пострадавшую десятиэтажку во вторник распорядился президент Владимир Путин. Он поддержал желание жильцов переселиться, несмотря на то что в пострадавшем доме жить можно. «39 погибших, я людей понимаю», – сказал глава государства.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате полностью обрушился седьмой подъезд дома, погибли 39 человек. По итогам экспертизы уцелевшую часть дома признали безопасной для проживания. После этого региональные власти решили разделить 12-подъездный дом на два, демонтировав обрушившийся седьмой и пострадавший восьмой подъезды. Жителей этот вариант не устроил, они призвали расселить дом полностью.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки