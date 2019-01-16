СКР заявил об отсутствии следов взрывчатки в разрушенном доме в Шахтах
Криминалисты не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте взрыва в многоэтажке в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, специалисты криминалистического центра СКР изучили место происшествия с применением газоанализатора. В ходе осмотра было установлено, что эпицентр взрыва располагался в квартире №72, где проживала одна женщина 1952-го года рождения. Отмечается, что кран подачи газа в квартиру в момент осмотра был открыт. Из показателей свидетелей следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.
Взрыв в многоэтажке в Шахтах произошел утром 14 января, в результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек, разбор завалов на месте происшествия завершен.
Основной версией случившегося остается взрыв бытового газа. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).