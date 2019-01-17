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Новогодние траты россиян не снизились впервые за четыре года

Траты в расчете на одного россиянина в период новогодних праздников — с 29 декабря 2018 г. по 7 января 2019 г. — составили 16 135 руб. Они выросли незначительно — всего на 0,23%, но это первый рост за четыре года, следует из подсчетов Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Больше всего россияне на Новый год по-прежнему тратят на еду, в основном в супермаркетах (27,1% расходов). Однако отмечается рост расходов на покупку продуктов в магазинах «у дома» (+7%). «В сегменте фастфуда средний чек практически не изменился, а вот в кафе и ресторанах россияне потратили больше средств. Средний чек здесь увеличился на 5% и составил 1300–1350 руб.», — говорится в исследовании. Всего россияне потратили на новогодние праздники 1,1 трлн руб.

На активный отдых и спа россияне потратили в два раза больше, чем годом ранее, за счет чего средний чек в отелях и гостиницах вырос на 13%. Существенно изменилась география новогоднего выездного отдыха. «Значительный рывок совершила Грузия: она занимает пятое место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 г. находилась на 17-м. Существенно возросла популярность Испании и Италии: они тоже вошли в топ-5», – пишет Сбербанк. Лидер рейтинга остался прежним – Белоруссия.