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CNN назвал бывшего американского сенатора лоббистом компаний Дерипаски

Бывший американский сенатор-республиканец Дэвид Виттер продвигает интересы попавших под санкции компаний Олега Дерипаски в США, сообщает CNN со ссылкой на документы министерства юстиции.

По данным телеканала, Виттер зарегистрирован в США в качестве иностранного агента, он пытался добиться ослабления и отмены санкций против энерго-металлургической группы En+, подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго».

Фирма Виттера Mercury LLC была нанята председателем совета директоров En+ лордом Грегори Баркером, который направил в американский минфин предложение о снятии санкций с компании Дерипаски при условии отказа бизнесмена от контроля над активом.

Как указывает CNN, лоббистская кампания Виттера включала в себя также взаимодействие с дипломатами иностранных государств. Например, экс-сенатор подготовил проекты писем послам Ямайки, Италии, Франции и Нидерландов, которые предлагалось направить минфину США. В них описывалась значимость UC Rusal для алюминиевой промышленности данных стран.

В середине декабря минфин США объявил о намерении снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго», для этого Дерипаска должен отказаться от контроля над ними. Против этого выступила демократическая партия. CNN отмечает, что Виттер был замечен в сенате США при обсуждении инициативы минфина.

В четверг республиканцы в сенате США не позволили демократам вынести на голосование резолюцию, препятствующую плану минфина о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». А затем управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина в очередной раз отложило полномасштабное вступление в силу санкций против компаний Дерипаски.