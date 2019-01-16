Республиканцы не позволили вынести на голосование вопрос о санкциях против UC Rusal

Республиканцы заблокировали финальное голосование по резолюции демократов против снятия санкций с компаний Дерипаски Xinhua/Liu Jie / TASS

Республиканцы в сенате США не позволили демократам вынести на голосование резолюцию, препятствующую плану минфина о снятии санкций с компаний российского миллиардера Олега Дерипаски En+ и UC Rusal, передает Bloomberg. Для продвижения инициативы демократов требовалось 60 голосов, однако «за» проголосовали лишь 57 парламентария, против – 42.

Это означает, что дебаты о целесообразности снятия санкций в сенате продолжатся. Если бы демократам удалось завершить их, то резолюция была бы вынесена на итоговое голосование. Теперь обсуждение может затянуться на неопределенный срок. Сами дебаты стали возможны, поскольку их начало поддержали 11 республиканцев, позволив демократам утвердить это решение в верхней палате парламента. Республиканцы занимают в сенате 53 места против 47 кресел у демократов.

Представители UC Rusal и En+ отказались от комментариев.

Американский минфин 19 декабря объявил о решении снять санкции с компаний Дерипаски – энерго-металлургической группы En+, подконтрольного ей алюминиевого гиганта UC Rusal и «Евросибэнерго» в течение 30 дней (то есть к 17 января 2019 г.) при условии отказа бизнесмена от контроля над активами. Сам Дерипаска останется под санкциями. Демократы выступили против плана минфина, поскольку сочли, что он не позволит в достаточной мере отстранить Дерипаску от управления компаниями.

На прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести компании из-под санкций, хотя это решение и может быть отсрочено. Это решение не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», пояснял Мнучин. Отмену санкций против En+ и UC Rusal поддержали европейские дипломаты, мотивировав это необходимостью защитить алюминиевую отрасль и предотвратить тотальное доминирование на этом рынке Китая.

Новость о решени сената является позитивной для компаний Дерипаски, но нельзя забывать, что окончательного решения еще нет, сходятся во мнении эксперты. Пока нет окончательного решения, радоваться преждевременно, предостерегает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но новость для UC Rusal, безусловно, прекрасная, продолжает он.

Спокойно можно будет выдохнуть только тогда, когда санкции будут сняты, а все требования американского Минфина – выполнены, согласен партнер Urus Advisory Алексей Панин. До тех пор противоречивые новости так и будут поступать, частично как эхо волатильной политической жизни в США, поясняет эксперт.

С одной стороны, новость значит, что достигнутые договоренности о снятии санкций в отношении UC Rusal превращаются в реальность, говорит генеральный директор «УК – Спутник» Александр Лосев. «Но санкционное давление на Россию этот прецедент не отменяет. Возможно, следует ожидать замены объекта или субъекта американских санкций», – предостерегает эксперт.

Худалов замечает, что ставшая ближе перспектива отмены санкций не означает, что UC Rusal откажется от увеличения поставок металла на внутренний рынок, чем компания активно начала заниматься после попадания 6 апреля в черный список управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), поскольку уверенности в неизменности решений американских регуляторов нет.