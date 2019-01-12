Европейские дипломаты поддержали снятие санкций США с компаний Дерипаски

Олег Дерипаска Sergei Karpukhin / REUTERS

Послы Великобритании, Германии, Франции, Австрии, Италии и Швеции, а также представитель Евросоюза в США направили лидеру демократической партии в сенате Чаку Шумеру и руководителю комитета по международным делам палаты представителей демократу Элиоту Энгелю коллективное письмо, в котором поддержали инициативу американского минфина по снятию санкций с компаний En+ и UC Rusal Олега Дерипаски. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на текст письма, документ также имеется в распоряжении ТАСС и «Интерфакса» (последние два также называют в числе подписантов Ирландию, где располагается крупнейший в Европе глиноземный завод UC Rusal).

Европейские дипломаты указывают, что снятие санкций с компаний защитит более 75 000 работников алюминиевой промышленности ЕС. UC Rusal является вторым крупнейшим производителем алюминия в мире и первым – за пределами Китая, компанию контролирует принадлежащая Дерипаске энерго-металлургическая группа En+.

После введения ограничений против UC Rusal в апреле 2018 г. мировые цены на алюминий взлетели, а поставщики столкнулись с угрозой дефицита этого металла и были вынуждены переориентировать свои закупки на Китай. Европе, на которую в значительной степени влияет российский рынок металлов (UC Rusal единственный производитель алюминия в России), может угрожать закрытие алюминиевых заводов и сокращения в отрасли.

«Предотвращая серьезный ущерб европейской алюминиевой промышленности, исключение [компаний из санкционного списка] поможет сохранить существующие цепочки поставок, которые в противном случае могут быть переориентированы на Китай, еще больше укрепив его позиции на мировом рынке в этой отрасли», – цитирует Bloomberg письмо дипломатов от 4 января.

Авторы послания также подчеркивают, что продолжают сотрудничать с США для координации антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине.

Минфин США объявил в середине декабря, что может в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски – En+ и принадлежащих ей UC Rusal и «Евросибэнерго». Для этого российский миллиардер должен отказаться от контроля над компаниями – снизить долю в En+ с 70 до 44,95%. Голосовать Дерипаска сможет не более чем 35%. Одним из возможных получателей пакета бизнесмена назван банк ВТБ, он и связанные с Дерипаской инвесторы должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне». Из 12 человек в совете директоров En+ Дерипаска сможет номинировать четырех, остальные будут независимыми, причем шестеро – из США и Великобритании. Компании будут предоставлять США полную информацию о своей деятельности. По условиям минфина США, сам Дерипаска останется под санкциями.

Решение минфина США вызвало критику у демократов в конгрессе. Председатели семи комитетов палаты представителей призвали ведомство отложить отмену санкций и поставили под сомнение условия «сделки с российским олигархом». В частности, парламентарии указали на то, что соглашение предусматривает сохранение за Дерипаской значительной доли в En+, а также возможность передачи части акций энерго-металлургической группы «связанному с Кремлем» и находящемуся под американскими санкциями банку ВТБ.

10 января министр финансов США Стивен Мнучин по итогам встречи с конгрессменами подтвердил, что Белый дом по-прежнему планирует вывести Rusal, En+ и «Евросибэнерго» из-под санкций, хотя это решение и может быть отсрочено. Отмена санкций не является помощью Кремлю и «не имеет политической мотивации», подчеркнул Мнучин. В то же время он пригрозил компаниям новыми санкциями, если они после снятия ограничений станут нарушать обязательства перед американским минфином.