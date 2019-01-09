Политика / Международные отношения
Статья опубликована в № 4729 от 10.01.2019 под заголовком: Конгресс держится за санкции

Конгрессмены США просят продлить рассмотрение снятия санкций с компаний Дерипаски

Демократам не нравится сохранение за бизнесменом доли в En+ и возможное участие в сделке ВТБ
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Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США от демократического большинства призвали министерство финансов отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Это следует из письма конгрессменов, которое было опубликовано на сайте комитета по иностранным делам в среду, 8 января. «Мы требуем, чтобы вы встретились со всеми заинтересованными членами [палаты представителей] в соответствующей обстановке для всестороннего обсуждения всех аспектов соглашения, отмены санкций и влияния этих решений на усилия США по искоренению злонамеренной деятельности России против нашей страны», – говорится в письме.

Конгрессмены-демократы обеспокоены тем, что согласованный минфином формат сделки предполагает сохранение у Дерипаски существенной доли в энергометаллургической компании En+, владеющей, в свою очередь, вторым по величине производителем алюминия в мире UC Rusal (48,1% акций) и крупным российским производителем электроэнергии «Евросибэнерго». Также конгрессмены недовольны, что в сделке предполагается участие связанного с Кремлем банка ВТБ, который и сам находится под действием американских санкций.

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Комментарии
FRANK2
18:44 09.01.2019
Эта история напоминает продолжение истории с. М. Черной...
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