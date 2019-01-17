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КС обязал уточнить ограничения для владельцев СМИ с двойным гражданством

Конституционный суд (КС) обязал уточнить норму закона о СМИ, устанавливающего ограничения на долю владения для лиц с двойным гражданством.

Суд установил, что сами ограничения конституционно допустимы, поскольку препятствуют стратегическому контролю над медиа лицами с иностранным гражданством. Такое влияние может угрожать национальной безопасности России, констатировал КС.

Однако такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в оспариваемых нормах не полностью соблюдено. В частности, в них наряду с понятием «учредитель СМИ» используется термин «участник СМИ», что затрудняет установление действительного адресата предусмотренного нормой запрета, пишет КС.

Помимо этого, замечает Конституционный суд, неясно, может ли гражданин России, имеющий гражданство другого государства, реализовывать корпоративные права в пределах 20% уставного капитала.

КС изучал ст. 19.1 закона о СМИ, которая ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%, по жалобе предпринимателя Евгения Финкельштейна.

В 2016 г. Финкельштейн пытался оспорить решение общего собрания собственников ООО «Радио-шанс» (на 49% принадлежит бизнесмену, на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором его соучредитель безвозмездно передал себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио-шанс». Финкельштейн доказывал, что такая передача лицензии незаконна. Но суды пришли к выводу, что сам Финкельштейн, будучи гражданином не только России, но и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание, а поэтому в принципе не может обжаловать ее решения.

Принятые в 2014 г. поправки, ограничившие долю иностранцев в СМИ 20%, поставили Финкельштейна в безвыходную ситуацию, доказывал в суде его представитель: закон прямо не обязывал его продать свою долю, но возможности владеть ею лишил. В результате стоимость его активов оказалась фактически обнуленной.

Дело Финкельштейна подлежит пересмотру, но только после того, как законодатель внесет необходимые поправки в закон о СМИ, следует из решения суда. Судья КС Гадис Гаджиев, бывший докладчиком на процессе, затруднился сказать, в чью пользу оно будет. «Конституционный суд, когда рассматривает вопросы права с точки зрения Конституции, наверное меньше всего интересует — вернет ли г-н Финкельштейн свои акции, — сказал он журналистам. — Так уж устроена наша судебная система. Мы — не Конституционный суд Германии, который вправе защищать права человека в конкретном деле... Каким будет решение — в руках законодателя».