Политика / Власть
Статья опубликована в № 4697 от 16.11.2018 под заголовком: Неподтвержденная угроза

Конституционный суд занялся законом об ограничении зарубежного капитала в СМИ

Объяснить, чем опасны иностранцы для российских медиа, представители власти не смогли
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Конституционный суд (КС) на открытом заседании в четверг изучил ст. 19.1 закона «О средствах массовой информации» (СМИ), которая ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%. На такое ограничение пожаловался предприниматель Евгений Финкельштейн. В 2016 г. он пытался оспорить решение общего собрания собственников ООО «Радио-шанс» (на 49% принадлежит бизнесмену, на 51% – ЗАО «Русское радио – Евразия»), на котором его соучредитель безвозмездно передал себе лицензию на радиовещание в Петербурге, принадлежавшую «Радио-шанс». Финкельштейн доказывал, что такая передача лицензии незаконна. Но суды пришли к выводу, что сам Финкельштейн, будучи гражданином не только России, но и Нидерландов, не вправе выступать участником организации, осуществляющей радиовещание, а поэтому в принципе не может обжаловать ее решения.

Принятые в 2014 г. поправки, ограничившие долю иностранцев в СМИ 20%, поставили Финкельштейна в безвыходную ситуацию, доказывал в суде его представитель: закон прямо не обязывал его продать свою долю, но лишил возможности владеть ею. В результате стоимость его активов оказалась фактически обнуленной. «Ничто так не обесценивает машину, как необходимость ее продажи», – напомнил представитель Финкельштейна.

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