Кремль назвал обоснованным ограничение доли иностранцев в новостных агрегаторах

По мнению Пескова, агрегаторы «приравниваются к СМИ», для которых такие ограничения уже действуют

Евгений Разумный / Ведомости

В Кремле считают обоснованным ограничение доли иностранных инвесторов в капитале новостных агрегаторов, работающих в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что соответствующий законопроект еще должен пройти «экспертную проработку». Ранее близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» рассказал, что администрация запросила оценку регулирующего воздействия для этого законопроекта.

При этом Песков отметил: «Агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, так или иначе с экспертной точки зрения приравниваются к СМИ». В отношении СМИ несколько лет назад уже был введен закон, ограничивающий долю иностранных акционеров 20%, напомнил он. И применение этого закона, по словам Пескова, «не вызвало каких-то существенных проблем».

«Многие компании, которые попали под эти критерии, привели все в соответствие с действующим законодательством, это не вызвало каких-то проблем», — добавил представитель Кремля.

Песков также отметил, что об отсутствии проблем с исполнением закона в случае его принятия заявила накануне и компания «Яндекс», чей новостной агрегатор - крупнейший новостной сервис рунета - может попасть под действие нового ограничения.

«Яндекс» в понедельник заявил, что руководство компании «рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей" в случае принятия закона, ограничивающего 20% долю иностранного капитала в новостных агрегаторах.

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