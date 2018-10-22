Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4680 от 23.10.2018 под заголовком: Чужим нельзя в агрегатор

Депутаты вновь изгоняют иностранцев из новостей

Под ограничение может попасть крупнейший новостной сервис рунета «Яндекс. Новости»
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Думе вновь предложила ограничить влияние иностранцев на новостные агрегаторы – проект поправок в закон об информации внесли депутаты Андрей Луговой и Антон Горелкин (ЛДПР), Борис Пайкин и Михаил Старшинов («Единая Россия»).

В 2016 г. депутаты Александр Ющенко (КПРФ) и Алексей Казаков («Справедливая Россия») внесли поправки, где впервые юридически определили, что такое агрегатор, фактически их приравняли к СМИ – обязали проверять достоверность публикуемой информации – и распространили на них ограничение, наложенное на СМИ: не более 20% под контролем иностранцев.

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