Волож не намерен продавать долю в «Яндексе»

Максим Стулов / Ведомости

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож не намерен продавать свою долю в «Яндексе» – его слова приводятся в сообщении компании. Он планирует и дальше возглавлять «Яндекс». Также он поддерживает «усилия совета директоров по развитию компании, в том числе оценке различных возможностей управления структурой капитала».

Сбербанк хотел бы усилить свое влияние на «Яндекс», став его крупным акционером или другим способом, рассказывали «Ведомостям» несколько источников, знающих это от менеджеров банка и компании. Сейчас Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», позволяющей ему блокировать продажу 25% акций компании.

После того как во второй половине дня 18 октября стало известно об интересе Сбербанка к «Яндексу», котировки компании начали падать. За два дня Yandex потерял 24% стоимости на NASDAQ и на Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд.

После заявления компании на 13.05 22 октября на предварительных торгах на NASDAQ котировки Yandex NV выросли на 6,9% к цене на закрытие биржи перед выходными (19 октября). Сейчас бумаги «Яндекса» на предварительных торгах на NASDAQ стоят по $29,3. На Московской бирже котировки тоже растут – бумаги интернет-компании продаются по 1830 руб., т. е. на 2,2% дороже, чем на момент закрытия 19 октября.

«Яндекс» постоянно получает различные предложения от третьих лиц, прокомментировала компания появившиеся в прессе «предположения о возможных изменениях в акционерном капитале». Рассмотрение вопросов, касающихся структуры капитала компании, обычный рабочий процесс совета директоров компании, говорится в ее заявлении. Обсуждения в совете директоров могут привести или не привести к изменениям в структуре капитала компании, подчеркивает «Яндекс».

Пресс-служба Сбербанка вечером 18 октября опровергла информацию о возможной сделке: «Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением».

«Яндекс» подчеркивает, что любые корпоративные действия, влияющие на права любых акционеров, должны получить одобрение не только совета директоров, но и акционеров, владеющих 75% акций класса А.

По распространенной в интернет-компаниях схеме у «Яндекса» два вида акций – типа A, которые дают их владельцам один голос на собрании акционеров, и типа B, дающие по 10 голосов. Волож – крупнейший акционер поисковика. Сейчас он владеет акциями класса В, составляющими 48% голосов и 10% экономической доли в капитале компании, сообщает «Яндекс».

А сооснователи и первые сотрудники «Яндекса», включая Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли. «Яндекс» отмечает, что по уставу компании акции класса В не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников.

Структура акционерного капитала, состоящая из двух классов акций, довольно распространена в IT-индустрии, напоминает «Яндекс». Компания создала ее перед IPO (состоялось в 2011 г. – «Ведомости») «для сохранения предпринимательского духа «Яндекса» и долгосрочных целей развития компании, чтобы в меньшей степени ориентироваться на краткосрочную реакцию рынков капитала.