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«Яндекс» допустил реструктуризацию сервиса новостей из-за инициативы депутатов

Совет директоров «Яндекса» рассмотрит варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства, если в России примут закон об ограничении доли иностранцев в новостных агрегаторах. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Нам известно о том, что в государственную Думу был внесен проект такого закона, и мы внимательно следим за развитием ситуации», – говорится в сообщении «Яндекса».

Ранее в понедельник депутаты от «Единой России» Антон Горелкин и Михаил Старшинов, а также их коллеги из ЛДПР Андрей Луговой и Борис Пайкин внесли в Госдуму законопроект об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Документом предусматривается, что доля иностранных граждан или организаций в новостных агрегаторах не будет превышать 20%.

Владельцы новостных агрегаторов так же, как и средства массовой информации, выполняют важную общественную функцию: они распространяют общедоступную информацию широкой аудитории, говорится в пояснительной записке. С 2016 г. в законодательстве о СМИ существует аналогичное предлагаемому законопроектом ограничение. То же ограничение иностранного участия в 2017 г. установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов. Существующая сегодня возможность иностранных государств или подконтрольных им лиц управлять процессами распространения информации в России, влиять на развитие демократических институтов угрожает общественному порядку в нашей стране, считают депутаты.

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