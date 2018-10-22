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Депутаты предложили ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

В Госдуму внесен проект закона об ограничении иностранного владения новостными агрегаторами. Документ, внесенный депутатами Андреем Луговым и Борисом Пайкиным (ЛДПР), Антоном Горелкиным и Михаилом Старшиновым («Единая Россия»), размещен в базе данных Госдумы.

Документ запрещает иностранным государствам, организациям под их контролем, иностранным организациям и гражданам, а также российским юрлицам с иностранным участием владеть новостным агрегатором, а также устанавливать любые формы контроля над его владельцами. Упомянутые компании, организации и физлица, а также российские юрлица с более чем 20%-ным иностранным участием не смогут владеть, управлять, а также осуществлять прямой или косвенный контроль в отношении более 20% агрегатора, говорится в законопроекте.

Санкция за неисполнение требований, предлагаемых законопроектом, — ограничение доступа к новостному агрегатору на территории России до исполнения таких требований владельцем агрегатора. Основание для ограничения такого доступа операторами связи согласно проекту закона — вступившее в силу решение суда, вынесенное по обращению уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Внедряемые проектом ограничения предложены депутатами в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания благоприятных условий для развития гражданского общества, отмечает «Интерфакс».

Депутаты напоминают, что в законодательстве о СМИ с 2016 г. существует аналогичное предлагаемому законопроектом ограничение, связанное с учреждением СМИ, организации (юридического лица), осуществляющей вещание. То же ограничение иностранного участия в 2017 г. установлено для владельцев аудиовизуальных сервисов.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что владельцы новостных агрегаторов, включенных в реестр новостных агрегаторов до вступления в силу предлагаемого проекта закона, обязаны привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в закона силу, а владельцы, которых включат в указанный реестр после вступления в силу данного закона, — не позднее шести месяцев после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.