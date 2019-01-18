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Политика
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Второй пилот разбившегося Су-34 поднят на борт вертолета

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Вертолет поисково-спасательного отряда Восточного военного округа обнаружил и спас второго летчика с разбившегося в пятницу бомбардировщика Су-34, сообщило сегодня Минобороны России. «С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное», – цитирует «Интерфакс». Примерно за час до этого на борт вертолета был поднят еще один член экипажа Су-34.

По данным Минобороны, «спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла».

По информации военного ведомства, при выполнении планового группового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования в 08.07 мск произошло касание в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Летчики одного из бомбардировщиков катапультировались, самолет упал в море. Это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г. Другой самолет смог долететь до аэродрома на одном двигателе.

Выбор редактора
Авто
Новости

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали специнвестконтракт с правительством

Ведомости
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«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подписали с правительством России специальный инвестиционный контракт, рассказал журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, это произошло еще в конце прошлого года. 

«Заключен. Я могу ошибиться с датой, но это самый конец 2018 г.», — приводит агентство «Прайм» слова Азарова. 

«АвтоВАЗ» от лица альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ»-Mitsubishi в конце ноября 2018 г. подал заявку в Министерство промышленности и торговли на специнвестконтракт. Сообщалось, что компании намерены сосредоточиться на развитии модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизации мощностей для их производства. Инвестиции в проект могут составить более 70 млрд руб. за 10 лет. 

Специнвестконтракты дают доступ к налоговым льготам и гарантируют неухудшение условий бизнеса в обмен на инвестиции. Такие контракты уже есть у совместных предприятий «Соллерса» с Mazda и Isuzu, российской «дочки» Daimler, «Камаза» и его СП «Даймлер Камаз рус», а также у «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 18 января рассказал о деталях специнвестконтракта с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», направленного на реализацию проекта по локализации производства легковых автомобилей в России.

По словам Манутрова, специнвестконтракт с компанией заключен сроком на 10 лет. Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, общая сумма вложений может достигнуть 35 млрд руб. Объем налогов при этом составит более 244 млрд руб. 

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Бизнес
Новости

«Нафтогаз» оценил в $32 млрд ущерб Украины от газовых контрактов 2009 года

Ведомости
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Газовые контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключенные в январе 2009 г., были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей ущерб в $32 млрд, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Безвозвратно потеряли $32 млрд – переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 000 гривен на семью», – приводит «Интерфакс» слова Коболева. По его словам, ущерб мог быть еще больше, но благодаря победе Украины в Стокгольмском арбитраже «удалось спасти $94,7 млрд».

Коболев также прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину в начале 2020 г. По его мнению, Россия при отсутствии новых договоров о поставках газа может прекратить транзит. При этом предправления «Нафтогаза» считает, что Москва будет откладывать заключение новых договоров до завершения президентских и парламентских выборов на Украине. Коболев напомнил, что «Газпром» уже прекращал транзит в начале 2006 и 2009 гг.

В четверг, 17 января, президент Владимир Путин во время визита в Сербию сообщил, что руководство «Газпрома» на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

Ранее Путин обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель. На переговорах в немецком городе Гранзе в августе прошлого года Меркель заявила, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина должна сохранить свою роль транзитера газа. Путин ответил, что строительство «Северного потока – 2» – исключительно экономический проект и он не закрывает транзит газа через Украину. Однако, по его словам, транзит через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Он пойдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских стран.

Бизнес
Новости

En+ назвала возможных получателей права голоса по акциям Дерипаски

Ведомости
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Энерго-металлургическая группа En+ подтверждает планы своего контролирующего акционера Олега Дерипаски снизить долю прямого и косвенного владения в компании ниже 50%. Независимыми лицами, которые получат право голоса по переданным Дерипаской акциям в рамках соглашения с минфином США о снятии санкций с компании, могут стать Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бэйкер, говорится в сообщении En+.

Все трое являются американцами. Ноуэр работает управляющим директором германского подразделения инвестиционной компании Cerberus Capital Management, в которую он пришел в 2003 г. Крейн является старшим операционным управляющим Pegasus Capital Advisors. А Бейкер входит в советы директоров Cumulus Media, Enduro Resource и Toshiba Nuclear Energy.

На этой новости депозитарные расписки En+ резко подорожали на Московской бирже – на 9,4% к закрытию предыдущих торгов до 545 руб. за бумагу. На момент публикации цена скорректировалась до 538 руб. (+8%). Акции UC Rusal торгуются по цене 30,89 руб. – на 0,7% выше закрытия четверга.

В середине декабря американский минфин объявил о намерении снять санкции с En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».

Накануне палата представителей США одобрила резолюцию демократов, призывающую минфин отказаться от отмены санкций против компаний Дерипаски. Однако это решение было символическим, поскольку для вступления в силу требовало одобрения также со стороны сената. Ранее верхняя палата конгресса, большинство в которой занимают республиканцы, не дала вынести резолюцию на итоговое голосование.

Политика
Новости

Медведев предложил сделать Минвостокразвития ответственным за Арктику

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики, переименовав ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.

Кроме того, Медведев предложил ввести в Минвостокразвития должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за арктическую зону.

Премьер объяснил, что развитие Арктики сейчас является важным направлением деятельности правительства, но единой структуры, которая бы занималась вопросами развития этой зоны, нет. «Есть, правда, правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю», – приводятся слова премьера на сайте Кремля.

По мнению Медведева, будет вполне естественно, если вопросами Арктики займется Минвостокразвития. Создание отдельного федерального органа по развитию арктической зоны премьер считает нецелесообразным.

«Сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это все равно развитие арктической зоны», – пояснил Медведев.

Путин согласился с позицией премьер-министра. «Согласен. Спасибо», – сказал президент.

Политика
Новости

Спасен один из летчиков упавшего в море Су-34

Ведомости
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Спасен один из летчиков разбившегося сегодня над Татарским проливом бомбардировщика Су-34 – он поднят на борт вертолета Ми-8, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

До этого Минобороны сообщило, что самолет Ан-12 поисково-спасательной службы обнаружил спасательный плотик летчика и тот подал спасателям световые сигналы.

«Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места состояние удовлетворительное. Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла», – говорится в сообщении.

Около 8.00 мск при выполнении групповых полетов группой из семи самолетов в воздухе коснулись друг друга два Су-34. Один из самолетов упал в море, другой смог дотянуть до аэродрома на одном двигателе. О судьбе второго члена экипажа упавшего Су-34 информации пока нет. По информации Минобороны, морской спасательный костюм позволяет летчику выжить в ледяной воде до 12 часов. Предварительная причина инцидента – ошибка в пилотировании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» на три года сохранит цену на газомоторное топливо в Ростовской области

Ведомости
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«Газпром» в течение ближайших трех лет планирует сохранить стоимость газомоторного топлива на своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в Ростовской области на текущем уровне – 16,5 руб. за кубометр. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, слова которого приводятся на сайте «Газпрома».

Во вторник, 15 января, Зубков раскритиковал «дочку» «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо» за повышение цен на газомоторное топливо. «Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются», – сказал Зубков.

«Газпром» последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций, рассказал также Зубков. В декабре прошлого года был подписан план мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области как перспективного региона». Проект планируется реализовать в течение четырех лет: с 2018 по 2021 г. Предполагается, что за это время число АГНКС «Газпрома» в регионе увеличится с 11 до 39.

Экономика
Новости

МВФ оценил вред экономике Белоруссии от российского налогового маневра

Ведомости
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Темпы экономического роста в Белоруссии в среднесрочной перспективе могут оказаться существенно ниже 2%, если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра в нефтяной отрасли, следует из прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно прогнозу МВФ, темпы роста экономики Белоруссии в среднесрочной перспективе составят 2% даже в случае получения полной компенсации от России. Это объясняется отсутствием «решительных структурных реформ», неблагоприятными демографическими факторами и слабым ростом производительности. Если же компенсация окажется далеко не полной, что является основным риском для экономики Белоруссии, по мнению МВФ, среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета значительно выше прогнозируемых.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску издержки от реализации налогового маневра, потери Белоруссии составят в 2019 г. до $500 млн. Однако даже при худшем варианте маневр в России не станет катастрофой для Белоруссии, подчеркнул Лукашенко.

Белоруссия рассчитывала получить от России в 2019 г. около $310 млн компенсации, говорил журналистам заместитель вице-премьера Белоруссии Игорь Ляшенко. В такую сумму белорусская сторона оценила свои потери от проведения в России налогового маневра. Москва, по словам Ляшенко, отказалась обсуждать вопрос о компенсации.

Налоговый маневр в России предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам.

Политика
Новости

Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Ведомости
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Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе плановых полетов на Дальнем Востоке, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. «Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего не известно», – сказал источник агентства. По информации источника, происшествие случилось около 9.00 мск.

По данным «РИА Новости», с радаров пропал один Су-34, а летевший рядом борт видел раскрывшиеся после катапультирования парашюты кресел летчиков. Минобороны России пока не предоставило комментариев.

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Бизнес
Новости

ФАС заподозрила «Аэрофлот» в завышении цен на перевозку грузов в Магадан

Ведомости
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Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Магаданской области возбудило дело о нарушении сотрудниками «Аэрофлота» антимонопольного законодательства, сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения УФАС, дело было возбуждено по заявлению губернатора Магаданской области Сергея Носова, в котором он пожаловался на увеличение «Аэрофлотом» тарифа на перевозку грузов до 345 руб. за кг в апреле 2018 г.

«В действиях группы лиц "Аэрофлот" магаданским УФАС России выявлены признаки установления монопольно высоких цен на услуги воздушной перевозки грузов и почты по направлению Москва – Магадан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос цен на воздушные перевозки пассажиров, грузов и почты является социально значимым. Кроме того, самолет является единственно возможным способом доставки срочных, скоропортящихся и особо ценных грузов в труднодоступные районы, к которым относится Магаданская область.

Первое заседание по делу состоялось 17 января, следующее запланировано на 7 февраля.

«Аэрофлот» – крупнейшая авиационная группа в России, объединяющая компании «Аэрофлот – российские авиалинии», «Россия», «Победа» и «Аврора». Основной акционер «Аэрофлота» – Росимущество (51,2%), 3,5% принадлежит госкорпорации «Ростех», 5,2% – физическим лицам, 0,1% – менеджменту компании, 40% – у институциональных инвесторов.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

Бывший адвокат Трампа сознался в фальсификации опроса в его интересах

Ведомости
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Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн публично признал, что в 2015 г. действительно заплатил за накрутку онлайн-опроса на сайте The Wall Street Journal в интересах нынешнего президента США. «Относительно статьи WSJ о фальсификации опросов: то, что я сделал, я сделал по указанию и в исключительных интересах Дональда Трампа. Я искренне сожалею о своей слепой верности человеку, который ее не заслуживает», – написал Коэн в своем Twitter.

Этот пост стал ответом на статью в WSJ, в которой говорилось, что Коэн недоплатил за накрутки владельцу мелкой технологической компании RedFinch Solutions Джону Гогеру.

Сам Гогер сообщил газете, что Коэн обещал ему $50 000 за два опроса (один из них – о возможных кандидатах от республиканской партии), но в итоге заплатил лишь порядка $13 000 наличными с приложением боксерской перчатки, принадлежавшей «бразильскому бойцу смешанных боевых искусств». Накрутка не удалась, отмечает WSJ: Трамп занял в опросе одно из последних мест.

7 февраля Коэн будет свидетельствовать перед комитетом палаты представителей конгресса США. Экс-адвокат ретвитил пост одного из вашингтонских политологов, предполагающего, что Коэн расскажет об отношениях Трампа и штаба его кампании с Россией.

Коэн – один из фигурантов дела о возможном вмешательстве России в выборы в США. В декабре Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн. Отбывать наказание Коэн начнет с 6 марта в одной из тюрем штата Нью-Йорк.

Летом 2018 г. Коэн пошел на сделку со следствием и признал себя виновным в банковских и налоговых махинациях, нарушении правил финансирования предвыборной кампании, даче ложных показаний конгрессу США о строительстве небоскреба «Трамп-тауэр» в Москве, а также в незаконных выплатах за молчание двум женщинам, которые утверждали, что состояли в связи с Трампом. Экс-адвокат президента США говорил, что организовал эти выплаты по указанию «кандидата (в президенты США)».

Трамп неоднократно заявлял, что Коэн «слабый человек», который солгал, чтобы снизить себе срок заключения.

Технологии
Новости

Центр Хруничева сообщил о выработанном ресурсе оборудования на МКС

Ведомости
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Функционально-грузовой блок (ФГБ) «Заря», установленный на первом модуле Международной космической станции (МКС), работает за пределами гарантийных сроков. Об этом говорится в материалах Центра Хруничева.

Блок был запущен в 1998 г., а его сертифицированный срок работы истек в 2013 г. «Значительная часть из установленного на борту электронного оборудования ФГБ находится далеко за пределами гарантийных сроков или гарантийной наработки», – отмечается в материалах, подготовленных к Королёвским чтениям, которые пройдут с 29 января по 1 февраля.

Специалисты центра указывают, что «наиболее критичной является система телеметрического контроля БР-9ЦУ-8, ресурс которой выработан более чем в 14 раз». Для формирования плана замены оборудования эксперты ранжировали оборудование по степени критичности по четырем категориям: «катастрофическая», «критическая», «влияет на полет», «не влияет на полет». Отмечается, что было «выделено оборудование, отказ которого может вызвать катастрофические последствия». Также было разработано программное обеспечение, которое позволяет определить приоритеты в замене оборудования.

Страны – партнеры по проекту договорились об эксплуатации МКС до 2024 г. Ранее также сообщалось о переговорах по продлению эксплуатации МКС до 2028 г.

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