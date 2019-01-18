Второй пилот разбившегося Су-34 поднят на борт вертолета
Вертолет поисково-спасательного отряда Восточного военного округа обнаружил и спас второго летчика с разбившегося в пятницу бомбардировщика Су-34, сообщило сегодня Минобороны России. «С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное», – цитирует «Интерфакс». Примерно за час до этого на борт вертолета был поднят еще один член экипажа Су-34.
По данным Минобороны, «спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла».
По информации военного ведомства, при выполнении планового группового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования в 08.07 мск произошло касание в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Летчики одного из бомбардировщиков катапультировались, самолет упал в море. Это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г. Другой самолет смог долететь до аэродрома на одном двигателе.