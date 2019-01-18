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В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении с ножом

В Норвегии задержан 20-летний россиянин, который подозревается в совершении нападения с ножом в Осло. Об этом рассказала Мари Бенедикт Бьорнланд, руководитель норвежской спецслужбы — полицейской службы безопасности, передает местное издание NRK.

По ее словам, дело расследуется как возможный теракт. В настоящее время связывать атаку с какой-либо террористической организацией рано, но именно показания самого подозреваемого привели к тому, что расследование взяла на себя полицейская служба безопасности, отметила она.

«Я не могу подробно рассказать о допросе, но он сказал, что хотел совершить террористический акт и убить несколько человек», — подчеркнула руководитель спецслужбы.

Подозреваемый прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января, сообщила Бьорнланд. Других причастных к преступлению не было, добавила она.

Атака произошла накануне, 17 января, в центре Осло. Мужчина ударил женщину ножом в спину, когда та расплачивалась за товары, и убежал. Раненую женщину госпитализировали в критическом, но стабильном состоянии. Нападавший был задержан недалеко от места происшествия.