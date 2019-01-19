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Политика
Новости

При взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике погибли 20 человек

Ведомости
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В результате пожара на нефтяном трубопроводе Туспан — Тула в мексиканском штате Идальго погибли 20 человек, еще более 70 получили сильные ожоги, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел из-за незаконной врезки, заявила журналистам государственная нефтяная компания Pemex. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд разместил на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлен пожар на нефтепроводе.

Из зоны происшествия эвакуировали местных жителей, территорию закрыли. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. По заявлению Pemex, взрыв на трубопроводе не повлияет на поставки бензина.

Технологии
Новости

WP узнала о грозящем Facebook рекордном штрафе за утечку данных пользователей

Ведомости
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, представители FTC недавно провели встречу, на которой обсудили возможность наложения штрафа на Facebook. Окончательные результаты расследования и сумма штрафа могут быть обнародованы в ближайшее время, говорят собеседники газеты. Штраф на компанию будет наложен, если FTC решит, что Facebook нарушил соглашение, по которому он обязан уведомлять пользователей и спрашивать разрешение на передачу их данных сторонним приложениям.

Отмечается, что штраф FTC может стать первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica. Ожидается, что сумма штрафа будет больше $22,5 млн — на столько FTC оштрафовала Google в 2012 г. за то, что он отслеживал действия пользователей в интернете.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

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Бизнес
Новости

Минтранс ищет варианты поддержки Utair после отказа кредиторов реструктурировать долг

Ведомости
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Министерство транспорта совместно с руководством авиакомпании Utair и ее крупнейшими кредиторами ищут варианты оказания поддержки перевозчику, сообщил ТАСС министр транспорта Евгений Дитрих. Он подтвердил, что более половины кредиторов отказались переносить сроки выплат по долгам авиакомпании.

«Мы сейчас рассматриваем совместно с Utair возможные варианты оказания поддержки для того, чтобы компания смогла продолжить свою бесперебойную работу», — сказал Дитрих.

Всего у авиакомпании два синдицированных кредита от 11 банков на общую сумму 38,6 млрд руб. Погашение тела кредитов должно начаться в 2020 г., до тех пор перевозчик должен выплачивать проценты. В декабре прошлого года Utair объявила о приостановке выплат по долгу для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 г.

В пятницу РБК сообщил, что более половины кредиторов не согласились на перенос выплат по долгу. Если Utair не сможет договориться с кредиторами, они могут перейти к безакцептному списанию денежных средств со счетов компании, рассказал собеседник издания.

Как будут выглядеть самолеты Utair

Экономика
Новости

S&P подтвердило суверенные рейтинги России

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB-, то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте агентства. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне BBB со стабильным прогнозом. Краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валютах сохранены на уровне «А-3/А-2».

В сообщении S&P, которое приводит «Интерфакс», отмечается, что суверенные рейтинги России могут быть понижены в случае значительного ужесточения санкций в отношении страны. Например, если иностранные правительства введут новые санкции против крупных российских государственных энергетических компаний, системно важных банков или вторичного рынка российского госдолга.

Также эксперты S&P могут снизить суверенные рейтинги, если увидят риски значительного ухудшения бюджетных показателей, рост государственных расходов, ухудшение ситуации в банковском секторе или среди госкомпаний.

Рейтинги могут быть повышены, если экономическое восстановление наберет силу, а темпы роста ВВП повысятся до сопоставимых по уровню развития стран. Также на решение о повышении рейтинга могут повлиять быстрое накопление финансовых буферов, смягчающих волатильность сырьевых доходов, и эффективные меры по устранению долгосрочного давления на бюджет, вызванного старением населения.

Аналитики агентства ожидают в 2019 г. увеличения реального ВВП России на 1,5%. Рост ВВП в расчете на душу населения в этом году, по оценке S&P, составит 1,6%. Профицит счета текущих операций в России в 2019 г. прогнозируется на уровне 3,5% ВВП. При этом индекс потребительских цен по итогам текущего года повысится на 4,8%.

Бизнес
Новости

Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

Ведомости
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Миллиардер Олег Дерипаска инициирует и будет настаивать на проведении «комплексной проверки» доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Дерипаска 17 января подал в Тверской суд Москвы иск к Зюганову на 1 млн руб. Как пояснил представитель миллиардера, поводом для иска стало то, что Зюганов назвал основанный Дерипаской бизнес «аферой» и «преступлением». «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности», — заявил лидер КПРФ на заседании Госдумы 9 января (цитата с сайта КПРФ).

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски, комментируя иск.

Зюганов 18 января заявил, что не откажется от требования расследовать предпринимательскую деятельность Дерипаски. «Пусть он судится, наша юридическая служба работает. Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», — сказал он, отметив, что речь идет о потере контроля России в стратегической отрасли (цитата по « Интерфаксу»).

Олег Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Зюганов задекларировал доход за 2017 г. в размере 6,33 млн руб., следует из информации на сайте Госдумы.

Политика
Новости

Найдено тело еще одного летчика с потерпевших аварию Су-34

Ведомости
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Тело летчика одного из бомбардировщиков Су-34, потерпевших аварию на Дальнем Востоке, обнаружено в районе проведения поисково-спасательной операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Тело поднято на борт судна, участвующего в операции. Продолжается поиск четвертого летчика.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе 18 января во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Экипажи самолетов катапультировались. Штурмана одного из Су-34 нашли в море живым. Штурман второго был обнаружен погибшим.

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик: его экипаж состоит из летчика и штурмана. Бомбардировщик разработан компанией «Сухой». Широко применялся российскими военными в Сирии. Инцидент в Японском море — это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г.

Бизнес
Новости

ГАЗ реструктурирует кредит ВТБ и Сбербанка на 33,25 млрд рублей

Ведомости
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Акционеры Ярославского завода дизельной аппаратуры и совет директоров ПАО «Автодизель» (оба предприятия входят в группу ГАЗ) одобрили изменения в график погашения синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ на сумму 33,25 млрд руб., выданного в 2015 г. на рефинансирование аналогичного кредита тех же банков. Об этом говорится в материалах «Автодизеля». Обе компании в 2015 г. выдали независимые гарантии перед банками – кредиторами ГАЗа.

Акционеры ярославского завода одобрили дополнительное соглашение к кредитному договору на внеочередном собрании 24 декабря, совет директоров «Автодизеля» вынес аналогичное решение 18 января.

Согласно новым условиям выплата в размере 6,25 млрд руб. по синдицированному кредиту переносится с I квартала 2019 г. на II квартал 2019 г. Далее в 2019 г. оплата будет происходить каждый квартал равными платежами в размере 1,75 млрд руб., в 2020 г. – ежеквартально платежами по 2 млрд руб.

В любом случае кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 г. Такое условие содержится в кредитном договоре и не изменяется дополнительным соглашением.

Выбор редактора
Политика
Новости

Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажей столкнувшихся Су-34

Ведомости
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Тело одного из членов экипажей столкнувшихся бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

По его данным, в 03:18 по местному времени (20:18 мск) тело подняли на рыболовно-промысловое судно «Электрон», участвующее в поисковой операции. Речь идет о штурмане со второго Су-34.

Поиск еще двоих членов экипажей продолжается, отметили в центре.

Ранее Минобороны сообщало, что штурман одного из Су-34 был спасен. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Су-34 — двухместный самолет. Всего на самолетах, таким образом, находились четыре члена экипажа — два капитана и два штурмана.

18 января два Су-34 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты и «совершили касание». Это произошло в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Летчики катапультировались. Как сообщил источник ТАСС, причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Финансы
Новости

Нерезиденты выкупили 40% ОФЗ на первых в этом году аукционах Минфина

Ведомости
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Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах ОФЗ и выкупили 40% бумаг, заявил руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника телефонной конференции представителей Минфина с инвесторами.

Минфин 16 января провел три аукциона ОФЗ и разместил все предложенные бумаги на 35 млрд руб. Итоги аукционов оказались лучшими с июля: последний раз Минфин занимал немногим более 35 млрд руб. 25 июля прошлого года.

В I квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 450 млрд руб., а всего в 2019 г. он рассчитывает привлечь 2,4 трлн руб. В прошлом году он не смог выполнить первоначальный план размещения и привлек с рынка чуть более 1 трлн руб. При этом доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с рекордных 34,5% на 1 апреля до 24,7% на 1 декабря.

Минфин также готовится к размещению еврооблигаций и не исключает выхода на рынок в I квартале, следует из сообщений «Интерфакса». Министерство хочет быть технически готовым к возможному размещению евробондов «как можно быстрее» и может выйти на рынок при первой благоприятной возможности, передает агентство слова одного из участников телефонной конференции. По его словам, на вопрос о том, может ли размещение состояться уже в I квартале, Вышковский ответил, что допускает такой вариант.

В прошлом году Минфин дважды выходил на рынок внешних заимствований: в марте он разместил выпуск еврооблигаций на $4 млрд, а в ноябре впервые за пять лет предложил инвесторам облигации в евро и выпустил бумаги на 1 млрд евро.

Выбор редактора
Политика
Новости

Гендиректор «Почты России» назвал стоимость своей квартиры

Ведомости
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Квартира гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, о которой 18 января написал The Insider, стоит чуть менее 100 млн руб., передал сам Подгузов через представителя. По его словам, 75% стоимости он оплатил с помощью ипотеки, остальное — за счет сбережений и денег от продажи двух квартир.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», – сказал он.

По его словам, 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное – с помощью собственных средств, в частности сбережений и денег от продажи двух принадлежавших семье квартир.

Подгузов подчеркнул, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы задекларированы. «Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», – заключил он.

Ранее 18 января The Insider сообщил, что Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park на ул. Ефремова в Москве. Площадь их, по данным издания, – 386 кв. м, а цена может превышать 1 млрд руб. Недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке ВТБ, писал The Insider.

Руководитель «Почты России» в установленном порядке предоставляет сведения о доходах и расходах, сказал «Ведомостям» представитель Минкомсвязи.

Самые «бедные» чиновники

Бизнес
Новости

«Газпром» обжаловал решение суда о списании 9 млрд рублей долга жителям Чечни

Ведомости
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«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал судебное решение о списании 9 млрд руб. долга за поставки газа жителям Чечни. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, выступившей истцом.

В пятницу в правительстве республики прошло оперативное совещание по вопросу списания признанной безнадежной к взысканию задолженности населения за газ за период до 2015 г. В совещании принимали участие премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, руководитель предприятия «Газпром межрегионгаз Грозный» Ломали Баймурадов и прокурор региона Шарпудди Абдул-Кадыров. «Прокурор республики отметил, что принятые прокуратурой меры направлены на обеспечение исполнения ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» предусмотренного законодательством и актом ООО «Газпром межрегионгаз» механизма по списанию безнадежных к взысканию долгов населения», — отметили в прокуратуре, добавив, что речь не идет о предоставлении местным жителям какого-либо рода льгот или дополнительных привилегий при списании задолженности.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности населения за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании. Предъявление компанией «Газпром межрегионгаз Грозный» требований об оплате задолженности создавало среди населения социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, считают в надзорном ведомстве. По этой причине прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

В свою очередь «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщил, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.

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Политика
Новости

«Почта России» назвала источники денег руководителя на покупку квартиры

Ведомости
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов купил дорогостоящую квартиру в Москве после продажи двух квартир в столице. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России», комментируя материал The Insider о покупке Подгузова.

Как сообщило 18 января издание, Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» на улице Ефремова в Москве, площадь которых — 386 кв. м. По данным издания, недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке «ВТБ». По подсчетам The Insider на основании цены квадратного метра, указанной на сайте «Яндекс.Недвижимости», рыночная стоимость жилья может превышать 1 млрд руб.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства России», — сообщила пресс-служба «Почты России» в ответ на запрос «Ведомостей». Апартаменты учтены в справке о доходах, направляемой в Минкомсвязи, подчеркнула государственная компания. Источником значительной части денег, на которые была куплена недвижимость, помимо ипотеки стала продажа двух квартир в Москве, добавила «Почта России».

Руководитель «Почты России» в установленном порядке предоставляет сведения о доходах и расходах, сказал «Ведомостям» представитель Минкомсвязи. «Информация о конкретном объекте нуждается в уточнении. За 2018 г. срок подачи сведений до 30 апреля 2019 г.», — сказал он.

Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 г. После окончания МГИМО в 2000 г. он начал карьеру на госслужбе в Минфине, с 2003 по 2012 г. работал в инвестиционном банке «Траст», «Ренессанс капитале», «ВТБ капитале». В 2012 г. стал замдиректора департамента экономики и финансов правительства России, а в 2013 г. занял пост заместителя экономического развития.

В 2017 г. Подгузов, будучи еще замруководителя Минэкономразвития, задекларировал в своей собственности две квартиры: одну — площадью 61,5 кв. м, вторую — 162,2 кв. м, а также долю в квартире в 92,8 кв. м. Его доход тогда составил 8,86 млн руб.

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