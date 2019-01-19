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При взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике погибли 20 человек

В результате пожара на нефтяном трубопроводе Туспан — Тула в мексиканском штате Идальго погибли 20 человек, еще более 70 получили сильные ожоги, сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел из-за незаконной врезки, заявила журналистам государственная нефтяная компания Pemex. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд разместил на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлен пожар на нефтепроводе.

Sobrevolando el lugar de los hechos ocurridos en Tlahuelilpan. Estamos aplicando todas las medidas necesarias para atender a la población de la zona. pic.twitter.com/ptPGOGLbF5 — Omar Fayad (@omarfayad) 19 января 2019 г.

Из зоны происшествия эвакуировали местных жителей, территорию закрыли. Пострадавших с тяжелыми ожогами направят в два госпиталя в Мехико. По заявлению Pemex, взрыв на трубопроводе не повлияет на поставки бензина.