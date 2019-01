РБК узнал о скором переходе советника Рогозина во внутриполитический блок Кремля

Технологии

Новости

WP узнала о грозящем Facebook рекордном штрафе за утечку данных пользователей

Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, представители FTC недавно провели встречу, на которой обсудили возможность наложения штрафа на Facebook. Окончательные результаты расследования и сумма штрафа могут быть обнародованы в ближайшее время, говорят собеседники газеты. Штраф на компанию будет наложен, если FTC решит, что Facebook нарушил соглашение, по которому он обязан уведомлять пользователей и спрашивать разрешение на передачу их данных сторонним приложениям.

Отмечается, что штраф FTC может стать первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica. Ожидается, что сумма штрафа будет больше $22,5 млн — на столько FTC оштрафовала Google в 2012 г. за то, что он отслеживал действия пользователей в интернете.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.