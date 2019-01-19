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РБК узнал о скором переходе советника Рогозина во внутриполитический блок Кремля

Департамент информационной политики кремлевского управления по общественным проектам (УОП) возглавит советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Никита Анисимов, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Анисимов уже прошел необходимую проверку и выйдет на работу в ближайшее время.

Официального подтверждения этой информации пока нет, Анисимов на звонки и сообщения РБК не ответил.

Сейчас должность начальника департамента информационной политики УОП свободна. Ранее занимавший ее Алексей Жарич получил повышение, став референтом управления. Департамент отвечает за взаимодействие со СМИ и формирует предложения, касающиеся информационной политики внутриполитического блока Кремля.

Анисимов окончил факультет международной журналистики МГИМО. С 2000 по 2011 г. работал журналистом на НТВ, был корреспондентом кремлевского пула. В 2012 г. стал помощником Рогозина, который тогда занимал пост вице-премьера. На этой должности Анисимов отвечал за взаимодействие со СМИ. После назначения Рогозина гендиректором «Роскосмоса» его помощник перешел вместе с ним в госкорпорацию, получив должность советника.