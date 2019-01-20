Число погибших при взрыве на нефтепроводе в Мексике выросло до 76
Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 76, еще несколько десятков человек остаются в больницах с ожогами разной степени тяжести, сообщила мексиканская газета El Universal. Ранее сообщалось о 66 погибших. Продолжается процедура опознания жертв случившегося, добавил губернатор штата Идальго Омар Файяд.
Взрыв на нефтепроводе Туспан — Тула в штате Идальго произошел утром 19 января. По предварительным данным, причиной стала незаконная врезка. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.
С начала года новое правительство Мексики начало активную борьбу с хищениями бензина. Например, власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин. Кроме того, на все нефтеперерабатывающие заводы были введены военные.