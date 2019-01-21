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ФСБ начала проверки в Магнитогорске после анонимных писем с угрозами взрывов

Сотрудники правоохранительных органов проверяют социальные учреждения Магнитогорска на наличие взрывных устройств, передает «Интерфакс». По информации регионального управления ФСБ, проверки инициированы после получения анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.

«Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи согласно выработанному ранее регламенту», – рассказал сотрудник пресс-службы регионального УФСБ.

В администрации Магнитогорска сообщили, что, несмотря на проверку, учреждения продолжают работать в штатном режиме. «Не поддавайтесь на провокации!» – говорится на сайте администрации города. «В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых – дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей», – отметили в администрации Магнитогорска.

По информации источника «Интерфакса», письма с угрозами в понедельник, 21 января, получили практически все социальные учреждения города. «Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов», – пояснил он, добавив, что эвакуация зданий не объявлялась, однако некоторые руководители на период проведения проверки отпускали сотрудников с рабочих мест.

В Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва обрушился один из подъездов здания, соседний с ним был признан не подлежащим восстановлению. Жертвами взрыва стали 39 человек. Следственный комитет считает, что в доме произошел взрыв бытового газа. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц). Однако 18 января на сайте SITE Intelligence Group, отслеживающем в интернете активность террористов, появилась информация о том, что ответственность за взрыв в многоэтажном доме взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Позже в СКР заявили, что версия взрыва бытового газа остается приоритетной. Ведомство предложило «не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».

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