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Бывшие руководители лагеря «Сямозеро» получили по 9,5 года колонии

Петрозаводский городской суд признал виновными в гибели детей бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова, подсудимые получили по 9,5 года колонии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следствие полагало, что Виноградов руководствовался прямыми указаниями Решетовой и знал о плохом прогнозе погоды, но все равно решил проводить экспедицию на озеро. Кроме того, они пытались скрыть информацию о трагедии, своевременно не вызвав сотрудников спасательных служб.

Всего в деле было шесть фигурантов. Троих суд оправдал, посчитав их вину недоказанной: это бывший инструктор «Сямозера» Павел Ильин, бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и временно исполняющая обязанности руководителя управления Людмила Котович. Вожатый лагеря «Сямозеро» Валерий Круподерщиков приговорен судом к восьми месяцам колонии-поселения, но из-за истечения срока давности его освободили от наказания.

В июне 2016 г. воспитанники детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» на лодках попали в шторм на Сямозере в Карелии. В трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Из-за непогоды две лодки перевернулись. Потерпевшие пытались добраться до берега, но из-за больших волн не все смогли это сделать: 14 детей утонули.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК) и халатность (ст. 293 УК). Лагерь «Сямозеро» был закрыт. В апреле Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку.