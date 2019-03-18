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Конгрессмен США предложила не выдавать визы поддерживающим Мадуро россиянам

Член палаты представителей от демократов Дебби Вассерман-Шульц внесла на рассмотрение в конгресс США законопроект «о противодействии российскому влиянию в Венесуэле». Согласно документу, в отношении россиян и других иностранных граждан, поддерживающих режим действующего президента Николаса Мадуро, предлагается вводить санкции.

«Иностранцам, которые, по данным госсекретаря или министра внутренних дел, <...> действуют в интересах российского правительства в поддержку сил безопасности Венесуэлы, необходимо запретить въезд в США. Они не смогут получить визу или иные документы для въезда в США», – отмечается в документе.

По мнению автора законопроекта, «увеличение присутствия России в западном полушарии вызывает беспокойство США и союзников в регионе». Шульц считает, что Москва поддерживает режим Мадуро, предоставляя ему финансовую поддержку. Доказательством этого она считает предоставление «Роснефтью» кредита венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. В декабре 2018 г. Мадуро объявил об инвестициях России в нефтяные и горнодобывающие проекты Венесуэлы на сумму $6 млрд. Помимо этого в декабре 2018 г. в военных учениях Венесуэлы участвовали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, напоминает Шульц. По ее мнению, все вышеперечисленное может говорить о возникновении угрозы для национальной безопасности США. Шульц призывает госдепартамент США подготовить соответствующий доклад об угрозах.

Ранее США ввели санкции против PDVSA, заблокировав активы компании на $7 млрд. По мнению американских властей, Мадуро и его сторонники используют PDVSA для отмывания денег. Условием для снятия санкций американские власти назвали передачу власти Хуану Гуайдо, провозгласившему себя временным президентом страны.