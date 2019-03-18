Путин дал старт работе двух электростанций в Крыму
Президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской (Севастополь) и Таврической (Симферополь) тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность, передает корреспондент «Интерфакса».
На посвященной этому официальной церемонии присутствовали также вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Как сообщал ранее Кремль, президент поучаствует лично в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а Таврической ТЭС — в режиме видеоконференции. Он приехал в Крым, чтобы поучаствовать в торжествах по случаю пятой годовщины присоединения полуострова к России.
Ввод ТЭС в работу ранее переносился. Первые энергоблоки этих ТЭС запустили в октябре 2018 г. Мощность каждой из них — 470 МВт. Строительство их вело ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»).