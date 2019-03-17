Путин посетит Крым в годовщину присоединения полуострова к России

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс «Малахов курган» Евгений Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин 18 марта посетит Крым и Севастополь, где примет участие в торжествах по случаю пятой годовщины присоединения полуострова к России, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Например, президент поучаствует в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции – Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855 гг. и 1941–1944 гг. «Малахов курган». В этот же день в Симферополе президент проведет встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ранее о том, что Путин 18 марта посетит Крым, сообщал РБК. Первый юбилей присоединения Крыма к России приходится на финал президентской избирательной кампании на Украине, отметил в беседе с РБК председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. На этом фоне будут важны «уверенное спокойствие и акцент на решении самих крымчан», считает он.

Год назад в день присоединения Крыма выборы президента проходили в России. По одному из обсуждавшихся в Кремле сценариев Путин должен был проголосовать именно на полуострове, но в итоге от этой идеи отказались. Российский президент ограничился выступлением на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» на Манежной площади после закрытия избирательных участков.

В этом году в Москве проходит трехдневный фестиваль «Крымская весна». До этого многодневные фестивали по случаю годовщины присоединения Крыма к России не проводились. В прошлом году этому событию был посвящен только митинг-концерт на Манежной площади. В 2017 г. митинг-концерт «Весна» прошел на Воробьевых горах, в 2016 г. был концерт «Крымская весна» на Васильевском спуске, в 2015 г. такое же мероприятие прошло под лозунгом «Мы вместе». Тогда Путин со сцены объявил, что «русские и украинцы – это один народ».

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 г. вошел в состав России по итогам регионального референдума. Украина не признает результаты голосования и считает полуостров временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия России аннексией. Москва заявляет, что тема Крыма закрыта и полуостров является частью российской территории.

«Крымская весна» в Москве