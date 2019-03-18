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Защищать Baring Vostok в суде будут юристы ЕПАМ

Инвестиционная компания Baring Vostok наняла для представления своих интересов по делу о хищении в банке «Восточный» адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ). Об этом сообщил The Bell со ссылкой на три источника. Информацию подтвердил «Ведомостям» представитель ЕПАМ.

По словам одного из источников The Bell на юридическом рынке, ЕПАМ представляло интересы компании в международных инвестиционных проектах, а теперь юристы уголовной практики подключатся к разбирательству по делу о хищении в «Восточном». Как отметил собеседник издания, Baring Vostok рассчитывает на лоббистские ресурсы ЕПАМ и представители бюро понимают это.

В настоящее время в деле участвует один адвокат ЕПАМ Леван Джиоев, который защищает партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Основателя и старшего партнера инвестфонда Майкла Калви защищает юридическое бюро «Курмаев и партнеры».

Партнер ЕПАМ Николай Егоров – однокурсник президента России Владимира Путина. Как сообщал РБК со ссылкой на публикацию в журнале «Правоведение» за 2007 г., Егоров знаменит тем, что дал толчок политической карьере Путина – он порекомендовал его тогдашнему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку для работы в комитете по внешним связям. На выборах в 2000 г. Егоров был доверенным лицом Путина. Как отмечает The Bell, ЕПАМ обладает репутацией юрфирмы со связями в Кремле.

Калви, Дельпаль, еще один партнер Baring Vostok – Ваган Абгарян, а также директор по инвестициям инвестфонда Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров арестованы по делу об особо крупном мошенничестве. Их обвиняют в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Они не признают своей вины и связывают дело с акционерным конфликтом в банке.