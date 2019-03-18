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ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала губернатора Челябинской области Бориса Дубровского участником антиконкурентного сговора, сообщает пресс-служба ФАС. Ведомство в ходе расследования, которое началось в августе 2018 г., выявило два сговора в сфере строительства и ремонта дорог в регионе.

Участниками первого ФАС называет Дубровского, областное министерство дорожного хозяйства и транспорта и компанию «Южуралмост». Ведомство указывает, что последняя получила более 90% контрактов на строительство дорог с 2015 по 2018 г. Во втором сговоре, по данным ФАС, участвовали «Южуралмост» и заказчик торгов – областное министерство дорожного хозяйства. В результате с «Южуралмостом» в этот период было заключено 10 контрактов на 2,4 млрд руб., при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский подчеркнул, что ведомство наблюдает за сферой дорожного строительства области в течение последних лет. «На данный момент ФАС дала свою оценку действиям лиц, в результате которых, по этой оценке, отрасль дорожного строительства в регионе долгое время остается монополизированной», – добавил он. ФАС пообещала направить результаты расследования в МВД и Генпрокуратуру.

Пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила в своем Telegram-канале, что областное правительство не согласно с выводами ФАС и планирует обратиться в суд. «Дорожные» споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд», – говорится в сообщении. Ранее источники «Ведомостей» называли Дубровского одним из губернаторов, которых президент Владимир Путин может отправить в отставку в ближайшее время. По словам человека, близкого к администрации президента, у него «нет контакта с людьми».