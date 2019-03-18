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В крови ключевой свидетельницы по делу Берлускони нашли кадмий и сурьму

В крови одного из основных свидетелей по делу против бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони, 34-летней модели Иман Фадиль, обнаружена высокая концентрация ядовитых веществ – кадмия и сурьмы. Об этом заявил главный прокурор Милана Франческо Греко, передает итальянское агентство ANSA.

По его словам, уровень содержания сурьмы превышал нормальный в три раза, а кадмия – в семь раз. Для того чтобы сделать окончательный вывод, надо дождаться результатов вскрытия, подчеркнул Греко. Проверка на наиболее распространенные яды, в частности мышьяк, дала отрицательные результаты, добавил он.

16 марта ANSA сообщило, что Фадиль умерла от отравления радиоактивным веществом. Газета La Repubblica уточняла, что речь идет о радиоактивном изотопе кобальта. «Она была отравлена химической смесью, в создании которых русские являются экспертами», – отметило издание.

Фадиль – модель марокканского происхождения. Она умерла в начале марта 2019 г. в больнице, в которой находилась с января. Модель была ключевой свидетельницей по «делу Руби». Оно названо так по имени главной фигурантки, марокканской танцовщицы. Берлускони обвиняется в интимных отношениях с ней до достижения ею совершеннолетия.

Следствие по делу началось в 2010 г., Берлускони занимал тогда должность премьера. Его оправдали, а позже начали новое расследование – о подкупе свидетелей. Фадиль планировала рассказать в суде, что Берлускони «платил девушкам, работавшим на вечеринках в его вилле, за то, чтобы они молчали», писала газета The Times.