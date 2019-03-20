Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу в честь Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева, передает информагентство «Kazinform».
«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника... следующим образом: наша столица должна... называться Нурсултан», – сказал Токаев на заседании палат парламента. Токаев также предложил переименовать центральные улицы городов областных центров в честь Назарбаева, назвав первого президента республики пожизненным «отцом народа».
В среду, 20 марта, Центризбирком Казахстана досрочно прекратил полномочия Назарбаева, руководившего республикой с июня 1989 г. Токаев в этот же день принес присягу и вступил в должность президента республики. Накануне, 19 марта, Назарбаев объявил о досрочном сложении полномочий президента. В соответствии с Конституцией Казахстана, президентские полномочия переходят к спикеру сената Токаеву, говорил он. Назарбаев продолжит возглавлять Совет безопасности республики. Он также останется председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны.
Токаев занимал должность председателя сената республики (верхней палаты парламента Казахстана) с сентября 2017 г. В разные годы он работал заместителем генсекретаря ООН, председателем сената третьего и четвертого созывов, был премьером республики, госсекретарем и возглавлял МИД Казахстана.
Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева
Назарбаев родился 6 июля 1940 г. в казахском селе Чемолган. В 1958 г. по комсомольской путевке был направлен на строительство Карагандинского металлургического завода, где работал чугунщиком, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком и старшим газовщиком доменного цеха.
Партийная карьера Назарбаева началась в 1960-x гг. На фото – Назарбаев в 1981 г. уже в должности секретаря Центрального комитета компартии Казахстана
На снимке: председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин (справа) и Назарбаев во время пресс-конференции, 1991 г.