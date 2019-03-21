Мадуро рассказал о намерении России поставить несколько тонн лекарств в Венесуэлу
На следующей неделе в Венесуэлу прибудет несколько тонн лекарств и фармацевтических ингредиентов из России для поддержки венесуэльского фармацевтического сектора, заявил действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро национальному информагентству AVN.
Он также подчеркнул, что с поставками лекарств могут помочь и другие ключевые партнеры: «У нас прочные партнерские связи с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией», – говорится в Twitter Мадуро.
На мероприятии по перезапуску программы по развитию фармацевтики Мадуро также заявил, что правительство Дональда Трампа похитило у Венесуэлы $5 млрд на лекарства, «которые были предназначены для закупки основных веществ для производства лекарств в Венесуэле» (цитата по «РИА Новости»).
По словам Мадуро, он намерен осуществить масштабный план по производству, дистрибуции и импорту лекарств со Всемирной организацией здравоохранения. Тогда Венесуэла сможет обеспечивать по меньшей мере 70% внутренних потребностей в лекарствах, добавил он.
Как мировые политики отреагировали на попытку смены власти в Венесуэле
«Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента – вакантным», – говорится в письменном заявлении. Трамп выразил готовность работать с Гуаидо и добавил, что будет привлекать к ответственности «режим Мадуро» за любые «угрозы народу Венесуэлы»
«После незаконного избрания Николаса Мадуро в мае 2018 г. Европа поддерживает восстановление демократии в стране. Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выступают за демократию в их стране», – написал Макрон в Twitter
«Наш президент позвонил лидеру Венесуэлы Мадуро, выразил ему поддержку со стороны Турции и сказал: "Брат Мадуро, держись крепко, мы с тобой!" Турция под руководством своего лидера будет отстаивать свою принципиальную позицию против попыток переворотов», – написал в Twitter пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын
«ЕС настоятельно призывает к немедленному началу политического процесса, ведущего к свободным и заслуживающим доверия выборам, в соответствии с конституционным порядком», – следует из заявления руководителя европейской дипломатии, опубликованного в четверг на сайте Совета ЕС. Могерини отметила, что ЕС в полной мере поддерживает «Национальную ассамблею как демократически избранный институт, полномочия которого нужно восстановить и уважать»
«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции. Самым внимательным образом отслеживаем развитие событий в Венесуэле, мы весьма обеспокоены, в том числе обеспокоены заявлениями, которые не исключают какого-либо вмешательства извне, третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы», – сказал Песков журналистам в четверг
«Итак, позвольте мне от имени Канады заявить, что мы признаем и выражаем нашу полную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо, которого назначила Национальная ассамблея в соответствии с венесуэльской конституцией», – цитирует Фриланд телеканал Global News
«Следуя заявлению о непризнании итогов состоявшихся в Венесуэле президентских выборов, Грузия признает Хуана Гуаидо временным президентом. Грузия приветствует заявления наших партнеров и поддерживает народ Венесуэлы в борьбе за демократию и свободу», – написал Залкалиани в Twitter
«Выражаем нашу солидарность с венесуэльским народом и братом Николасом Мадуро в эти решающие часы, когда лапы империализма снова пытаются нанести смертельную рану демократии и самоопределению народов Южной Америки», – написал он в своем Twitter. «Мы никогда больше не будем задним двором США», – добавил боливийский лидер
«Выражаем полную поддержку и солидарность Кубы законному президенту Николасу Мадуро перед лицом попытки государственного переворота. Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика», – говорится в сообщении министра
«У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает, и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже, чем рыночная, на определенные продукты для людей... Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле», – сказал Порошенко на завтраке в Украинском доме в четверг в Давосе. «Миллионы венесуэльцев сказали "нет" Мадуро, "нет" популизму», – подчеркнул Порошенко