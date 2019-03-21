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Мадуро рассказал о намерении России поставить несколько тонн лекарств в Венесуэлу

На следующей неделе в Венесуэлу прибудет несколько тонн лекарств и фармацевтических ингредиентов из России для поддержки венесуэльского фармацевтического сектора, заявил действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро национальному информагентству AVN.

Он также подчеркнул, что с поставками лекарств могут помочь и другие ключевые партнеры: «У нас прочные партнерские связи с Китаем, Россией, Индией, Турцией, Ираном и Белоруссией», – говорится в Twitter Мадуро.

На мероприятии по перезапуску программы по развитию фармацевтики Мадуро также заявил, что правительство Дональда Трампа похитило у Венесуэлы $5 млрд на лекарства, «которые были предназначены для закупки основных веществ для производства лекарств в Венесуэле» (цитата по «РИА Новости»).

По словам Мадуро, он намерен осуществить масштабный план по производству, дистрибуции и импорту лекарств со Всемирной организацией здравоохранения. Тогда Венесуэла сможет обеспечивать по меньшей мере 70% внутренних потребностей в лекарствах, добавил он.

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