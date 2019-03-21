Политика

Новости

Назарбаев предупредил Путина об отставке за несколько часов

Ушедший в отставку экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов предупредил президента России Владимира Путина об уходе с поста главы государства, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В этот день (в день объявления об отставки Назарбаевым – "Ведомости") был телефонный звонок (Назарбаева Путину – "Ведомости")», – сказал Песков. Кремль решил не сообщать об этом разговоре, «потому что он носил особый характер», пояснил представитель Кремля: «Мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские наши партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, который они считают необходимым».

По словам Пескова, о кандидатуре преемника Назарбаев с Путиным не советовался. «Безусловно, об этом не могло идти и речи», – заверил представитель Кремля. «Разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора. Это, наверное, такая дань особым союзническим отношениям и дружественным отношениям наших двух стран, а также особых личных взаимоотношений Назарбаева и Путина», – пояснил Песков. По его словам, в ближайшее время сменивший Назарбаева Касым-Жомарт Токаев посетит Москву с официальным визитом.

Назарбаев 19 марта заявил об уходе в отставку. Он руководил страной последние 30 лет. Центризбирком Казахстана 20 марта досрочно прекратил полномочия Назарбаева. В этот же день спикер казахстанского сената Касым-Жомарт Токаев принес присягу и стал новым главой государства. Полномочия президента к нему перешли на оставшийся срок полномочий Назарбаева, истекающий в апреле 2020 г. В свою очередь Назарбаев остается во главе Совета безопасности республики. Он также продолжит быть лидером партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета страны. Пост спикера сената Казахстана заняла дочь первого президента республики – Дарига Назарбаева.

Друг Путина, отец Таможенного союза, лидер Казахстана. 30 лет президентства Назарбаева