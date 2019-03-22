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Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Минфин внес изменения в законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО. Из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса, ведомство исключило неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Чиновник пояснил, что в законопроекте учитываются только административные правонарушения. К тому же за «пьяное» вождение предусмотрена ответственность в виде лишения прав больше чем на год. За повторное нарушение предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Законопроект Минфина предполагает, что при определении цены полиса страховщики смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя. В текущей версии законопроекта указаны такие примеры, как проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. В предыдущей версии в этом перечне фигурировали в том числе и неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения.

Ранее Алексей Моисеев не исключал, что законопроект будет внесен в Госдуму до конца весенней сессии.