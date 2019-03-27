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Reuters узнало о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности

Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле.

Российский военный контингент прибыл в Каракас 24 марта на двух самолетах, напомнил он. В Вашингтоне считают, что в задачи прибывших будет входить поддержка сторонников действующего президента Николаса Мадуро, слежка и охрана инфраструктуры правительства, пишет Reuters.

Ранее российский МИД сообщил, что военнослужащие были направлены в Венесуэлу в соответствии с условиями соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанном еще в 2001 г.

В свою очередь правительство Венесуэлы подтвердило прибытие российских военных на двух самолетах, однако никаких других подробностей не сообщалось.

Ранее Reuters сообщил, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта. По данным Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас в пятницу с аэродрома Чкаловский, сделав по пути остановку в Сирии. Транспортный самолет покинул Каракас в воскресенье, согласно данным Adsbexchange. Дипломатический источник РИА «Новости» в Каракасе утверждал, что российские военные приехали для «для участия в двусторонних консультациях». «У России (с Венесуэлой) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству», — говорил он.