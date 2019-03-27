Кемеровская область официально получила второе название

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Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Арест Опанасенко продлится два месяца. На этот же срок арестован другой фигурант дела – начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. Оба фигуранта дела свою вину не признают. Как рассказал осведомленный источник «Интерфакса», речь идет о нарушениях при заключени контракта между «Т-платформами» и МВД, в результате которых бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн руб.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз суда, Опасанеко вменяется подстрекательство к злоупотреблению (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК), а Александрову – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

О том, что Опанасенко стал фигурантом дела, ранее 27 марта написал «Коммерсантъ». По данным газеты, следствие обратилось с ходатайством об его аресте вечером 26 марта.

Осенью 2016 г. МВД объявило конкурс на закупку 9348 компьютеров на российских процессорах «Байкал-Т1» за 357 млн руб. МВД заключило контракт с «Т-платформами», которые поставили 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальные МВД принимать отказалось. «Т-платформы» не поставили ни одного компьютера в срок, следовало из документов ФАС, изучавшей эту сделку. «Т-платформы» попытались через Арбитражный суд Москвы принудить министерство принять партию, но им этого сделать не удалось. Суд решил, что «Т-платформы» сорвали сроки поставки. Как говорил «Ведомостям» представитель «Т-платформ», произошло это потому, что МВД задержало аванс и не предоставило информацию, необходимую для выполнения заказа. Эти аргументы рассматривала и ФАС, но, во-первых, не сочла отсутствие аванса уважительной причиной для неисполнения госконтракта, а во-вторых, пришла к выводу, что нужная информация компании предоставлялась.

Согласно информации СПАРКа, «Т-платформы» заключали также контракт с МВД в 2018 г. Оба контракта завершены.

По информации источника РБК, близкого к компании, ранее у правоохранительных органов уже возникали вопросы к Опанасенко из-за контракта «Т-платформ» с Солнечногорским приборостроительным заводом (СПЗ), входящим в «Ростех». Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, утверждает собеседник издания.