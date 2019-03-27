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Кемеровская область официально получила второе название

Ведомости
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Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу в ч. 1 ст. 65 Конституции, в которой перечислены субъекты России, вместо «Кемеровская область» будет указано «Кемеровская область – Кузбасс». Администрации президента поручено учесть новое наименование региона при переиздании текста Основного закона.

Совет народных депутатов Кемеровской области в декабре 2018 г. единогласно принял поправки в устав региона, которые утвердили второе официальное название региона – Кузбасс. Законопроект инициировал губернатор Сергей Цивилев, который возглавил область весной 2018 г. после ухода с должности Амана Тулеева. Он пояснял, что название «Кемеровская область» употребляется редко – только когда подписываются официальные документы, а в постоянном живом общении жители региона говорят «Кузбасс».

Кемеровская область была выделена из Новосибирской области в 1943 г. Она совпадает с большей частью территории одного из крупнейших угольных месторождений в мире – Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).

Стиль жизни
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Мединский сообщил об объединении Александринского и Волковского театров

Ведомости
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Ярославский Театр драмы имени Волкова и петербургский Александринский театр объединены в единый театральный комплекс и в одно юридическое лицо, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского. Он назвал объединение театров «историческим моментом».

По словам министра, выгоду от этого решения «получат все». «К объединенному театральному комплексу еще через несколько лет будет присоединен объединенный комплекс в Москве», — добавил Мединский. 

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил, что речь идет об объединении «идеологическом, творческом, организационном». «Театры существуют со своими труппами, но состав будет единый», — уточнил он. Худрук Театра Волкова Евгений Марчелли увидел в этом шаге новые перспективами для своего театра. «Для нас это возможность выйти на другую театральную площадку, на другой театральный уровень. Санкт-Петербург, Москва — это колоссальная возможность сохранять наши спектакли, наше театральное дело», — подчеркнул он.

Театр Волкова — первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 г. в Ярославле. Он назван в честь основателя — купеческого сына Федора Волкова — режиссера и актера. Российский государственный академический театр драмы им. А. С. Пушкина — Александринский театр — старейший национальный театр России. Он учрежден в 1756 г. сенатским указом, подписанным императрицей Елизаветой Петровной.

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Политика
Новости

Адвокат рассказал подробности задержания Абызова

Ведомости
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Экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, задержали в его доме в Подмосковье, где он постоянно проживает с семьей с момента отставки. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Аснис.

Он отметил, что информация о задержании Абызова на трапе самолета и о том, что его «выманили» в Россию, не соответствует действительности.

По словам Асниса, дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – сказал адвокат (цитата по «Интерфаксу»).

Абызова задержали 26 марта в Москве. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что его «выманили» в Россию, так как в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. По словам другого собеседника агентства, Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег».

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и вывели деньги за рубеж. Абызов вину не признает.

Политика
Новости

ФИДЕ рассказала об отсутствии Дворковича в России в день задержания Абызова

Ведомости
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сопредседатель совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сейчас находится за границей, в начале следующей недели вернется в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя федерации.

По его словам, Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино. «В начале следующей недели у него [Дворковича] запланированы мероприятия в Москве», – добавил собеседник агентства.

Накануне, 26 марта, был задержан бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, ставший фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Источник «Интерфакса» отмечал, что оперативники «выманили» Абызова в Россию, чтобы задержать. Другой собеседник агентства говорил, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег». «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», – говорил он.

В тот же день в 1972 г. родился бывший вице-премьер Дворкович, работавший вместе с Абызовым в администрации президента и правительстве. Вчера ему исполнилось 47 лет. Официальной информации о том, что Абызов мог направляться к нему на день рождения, не было. Помощник Дворковича Константин Киселев отказался назвать радиостанции «Говорит Москва» местонахождение бывшего вице-премьера.

Адвокат Абызова Александр Аснис позже заявил, что его подзащитный был задержан утром 26 марта в своем доме в Подмосковье, где находился с семьей. Еще один адвокат экс-министра – Юлий Тай добавил, что информация о «выманивании» Абызова из-за границы не соответствует действительности. «Никаких полетов-перелетов, погонь по взлетной полосе, о которых пишут, не было», – подчеркнул он.

Бизнес
Новости

Авиакомпания Interjet может отказаться от российских самолетов Sukhoi Superjet 100

Ведомости
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Мексиканская авиакомпания Interjet хочет отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщает FlightGlobal со ссылкой на источники. Однако переговоры зашли в тупик, добавляет издание.

«С Interjet у нас действующий контракт, мы находимся в постоянном контакте с авиакомпанией по поводу эксплуатации и технической поддержки судов», – сказал «Ведомостям» представитель ГСС. В компании FlightGlobal заявили, что готовы предложить Interjet различные решения, чтобы облегчить оптимизацию их парка и повысить эффективность его работы.

У Interjet есть контракт с ГСС на 30 самолетов SSJ100. В парке мексиканской авиакомпании находится 22 российских самолета, будут ли поставлены остальные – неизвестно. Уже сейчас Interjet использует только семь SSJ100. В прошлом году Bloomberg и Flightglobal сообщали, что у Interjet есть проблемы с поставкой запчастей на SSJ100 и авиакомпания пустила четыре самолета на замену запчастей для остальных летающих.

«Ведомости» отправили запрос в Interjet.

Sukhoi Superjet 100 – российский ближнемагистральный пассажирский самолет, который начали поставлять авиакомпаниям в 2011 г. Это первый гражданский самолет, разработанный в России. Крупнейший заказчик SSJ100 – «Аэрофлот».

Политика
Новости

Силуанов заявил о негативном отношении к задержанию Абызова

Ведомости
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает «РИА Новости».

«Суд разберется. Надеюсь, что все будет хорошо», – ответил Силуанов на вопрос журналистов, верит ли он в виновность или невиновность бывшего министра.

Ранее пресс-секретарь правительства Олег Осипов сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против Абызова. Он подчеркнул, что претензии следователей к нему касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра.

Накануне Следственный комитет сообщил о задержании Абызова. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей».

Бизнес
Новости

«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами

Ведомости
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«Транснефть» создала службу по работе с инвесторами, сообщила компания. Среди задач нового подразделения – содействие повышению инвестиционной привлекательности компании, а также увеличение ее капитализации.

Руководителем службы по работе с инвесторами назначен Иван Хромушин, отмечается в сообщении. Ранее он пять лет возглавлял подобный отдел в «Газпроме», а с 2005 по 2014 г. работал старшим аналитиком по нефтегазовому сектору Газпромбанка.

Осенью прошлого года «Транснефть» объявила о планах первого в истории компании обратного выкупа акций с биржи. На скупку бумаг госкомпания может потратить до 20 млрд руб. Скупка будет проводиться «ввиду существенной недооцененности бумаг». На это компания отводит не более трех лет. Когда начнутся сделки, «Транснефть» не сообщала. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Бизнес
Новости

Суд признал незаконным разрешение на строительство на Байкале завода по розливу воды

Ведомости
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Кировский районный суд Иркутска признал незаконным разрешение на строительство на Байкале завода по розливу воды, сообщает ТАСС.

Компания «Аквасиб», которая занимается строительством завода, планирует оспорить решение суда, сказал агентству главный инженер предприятия Владислав Герковенко.

Признать разрешение незаконным потребовала природоохранная прокуратура. Ведомство считает, что государственная экологическая экспертиза проекта строительства завода была проведена с нарушениями. Например, эксперты не учли, что строительство затрагивает болота, на которых останавливаются редкие птицы.

Строительство завода на Байкале началось в январе 2019 г. Воду планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. В середине марта суд по иску природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода, так как ведомство обнаружило нарушения на стройке, в том числе следы разлива нефтепродуктов и навалы отходов производства.

Против строительства завода выступают местные жители. Они считают, что его работа нанесет экологический ущерб Байкалу. Премьер-министр Дмитрий Медведев в марте поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей

Политика
Новости

ЦИК передал депутатский мандат Алферова лидеру красноярского отделения КПРФ

Ведомости
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Мандат депутата Госдумы Жореса Алферова передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. Такое решение принял Центризбирком на заседании 27 марта.

Как напомнила секретарь ЦИК Майя Гришина, КПРФ решила передать мандат бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину, но это решение отменено Мещанским судом. Теперь право передачи вакантного мандата переходит к ЦИК, который определил победителя, исходя из наибольшего количества голосов, поданных избирателями за кандидатов в региональных группах, поскольку общефедеральная часть списка КПРФ исчерпана. Медведев – первый номер в региональной группе «Республика Хакасия, Красноярский край».

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил, что комиссия не должна была принимать решение по мандату, так как решение Мещанского суда не вступило в законную силу. По его словам, оно оспорено партией.

Зампред ЦИК Николай Булаев назвал решение о передаче мандата «единственно верным».

14 марта президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат, ставший вакантным после смерти физика Жореса Алферова. Но ЦИК отказался передать ему мандат, а Мещанский суд признал решение ЦК КПРФ незаконным. Партия обжаловала решение ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу.

Политика
Новости

Правозащитник рассказал об условиях содержания Абызова в СИЗО

Ведомости
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, находится в одной камере вместе с подозреваемым в убийстве, а также с ранее судимым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова. По его словам, это является нарушением, потому что несудимые и судимые должны содержаться отдельно.

Сам Абызов говорит, что при задержании правоохранительные органы не применяли к нему физическую силу и общались с ним корректно, отмечает Мельников. «Нет, ребята нормальные, не было ни оскорблений, ничего. Корректно, уважительно и качественно», – цитирует «Московский комсомолец» Абызова.

Во вторник, 26 марта, Абызова задержали в Москве, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По данным следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. бывший министр был бенефициаром офшоров и возглавил преступное сообщество. Абызов не признает своей вины. В среду, 27 марта, Басманный суд Москвы изберет меру пресечения для бывшего министра.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Политика
Новости

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Ведомости
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Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Арест Опанасенко продлится два месяца. На этот же срок арестован другой фигурант дела – начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. Оба фигуранта дела свою вину не признают. Как рассказал осведомленный источник «Интерфакса», речь идет о нарушениях при заключени контракта между «Т-платформами» и МВД, в результате которых бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 300 млн руб.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз суда, Опасанеко вменяется подстрекательство к злоупотреблению (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК), а Александрову – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

О том, что Опанасенко стал фигурантом дела, ранее 27 марта написал «Коммерсантъ». По данным газеты, следствие обратилось с ходатайством об его аресте вечером 26 марта.

Осенью 2016 г. МВД объявило конкурс на закупку 9348 компьютеров на российских процессорах «Байкал-Т1» за 357 млн руб. МВД заключило контракт с «Т-платформами», которые поставили 1837 компьютеров на 71 млн руб. Остальные МВД принимать отказалось. «Т-платформы» не поставили ни одного компьютера в срок, следовало из документов ФАС, изучавшей эту сделку. «Т-платформы» попытались через Арбитражный суд Москвы принудить министерство принять партию, но им этого сделать не удалось. Суд решил, что «Т-платформы» сорвали сроки поставки. Как говорил «Ведомостям» представитель «Т-платформ», произошло это потому, что МВД задержало аванс и не предоставило информацию, необходимую для выполнения заказа. Эти аргументы рассматривала и ФАС, но, во-первых, не сочла отсутствие аванса уважительной причиной для неисполнения госконтракта, а во-вторых, пришла к выводу, что нужная информация компании предоставлялась.

Согласно информации СПАРКа, «Т-платформы» заключали также контракт с МВД в 2018 г. Оба контракта завершены.

По информации источника РБК, близкого к компании, ранее у правоохранительных органов уже возникали вопросы к Опанасенко из-за контракта «Т-платформ» с Солнечногорским приборостроительным заводом (СПЗ), входящим в «Ростех». Дело было закрыто за отсутствием состава преступления, утверждает собеседник издания.

Экономика
Новости

Правительство допускает передачу части рисков в рамках надзора бизнесу

Ведомости
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Правительство рассматривает возможность передачи бизнесу и страховщикам управления частью рисков в рамках реформы контроля и надзора, рассказал «РИА Новости» замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

«Мы считаем, что есть такие риски, которые либо вообще не надо контролировать, либо которые предприниматель может контролировать сам и закладывать несоблюдение этого риска в повышенную ответственность, в случае если происходит какое-то нарушение», – пояснил он.

Любимов отметил, что это потребует создания механизма ответственности тех, кто эти риски проверяет, потому что существует вероятность того, что система частной проверки рисков может превратиться «в продажу справок, сертификатов или других документов».

В январе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил пересмотреть систему надзорных требований к бизнесу, исключив избыточные и устаревшие нормы за счет механизма «регуляторной гильотины». Правительство планирует пересмотреть эти требования до 1 февраля 2020 г. По оценке первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, механизм «регуляторной гильотины» позволит сократить их число вдвое.

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