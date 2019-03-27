Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс. Указ президента Владимира Путина об этом опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу в ч. 1 ст. 65 Конституции, в которой перечислены субъекты России, вместо «Кемеровская область» будет указано «Кемеровская область – Кузбасс». Администрации президента поручено учесть новое наименование региона при переиздании текста Основного закона.
Совет народных депутатов Кемеровской области в декабре 2018 г. единогласно принял поправки в устав региона, которые утвердили второе официальное название региона – Кузбасс. Законопроект инициировал губернатор Сергей Цивилев, который возглавил область весной 2018 г. после ухода с должности Амана Тулеева. Он пояснял, что название «Кемеровская область» употребляется редко – только когда подписываются официальные документы, а в постоянном живом общении жители региона говорят «Кузбасс».
Кемеровская область была выделена из Новосибирской области в 1943 г. Она совпадает с большей частью территории одного из крупнейших угольных месторождений в мире – Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).